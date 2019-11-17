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Наблюдатели СНГ: В Гродно на участке вместо кабинок были кафедры. Выборы были свободными и прозрачными

18.11.2019 11:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламентские выборы в Беларуси были свободными и прозрачными, соответствовали принципам демократии. Об этом заявил глава наблюдательной миссии СНГ Сергей Лебедев 18 ноября на пресс-конференции в Минске.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Выборы проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси, были свободными и прозрачными и соответствовали принципам демократических выборов, — сказал Лебедев.

По словам главы миссии, у наблюдателей была возможность осуществлять наблюдение во всех областях республики, они получили «достаточно обстоятельную картину», как шла подготовка к выборам, как проходило голосование.

— Кампания была организована хорошо, достойно. Были учтены какие-то недоработки и недочеты, которые присутствовали в прошлых избирательных кампаниях, — сказал Лебедев. — Избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси.

Наблюдатели от СНГ зафиксировали недостатки, но они в большинстве случаев носили технических характер, их было незначительное количество.

— На некоторых участках в Новополоцке места расположения национальных наблюдателей были неудобными, не были видны ящики для голосования. Но после того, как наблюдатели из миссии СНГ обращали внимание на эти недостатки, как правило, члены избиркомов устраняли эти недостатки. На некоторых участках не была предусмотрена возможность для голосования избирателей с ограниченными возможностями. В Гродно на одном участке вместо трибун были установлены кафедры, при этом не на большом расстоянии друг от друга, — рассказал Лебедев.

Тем не менее, миссия СНГ считают, что органы власти и избиркомы всех уровней обеспечили проведение выборов на высоком уровне.

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества также признали выборы состоявшимися.

— Норм, нарушающих избирательное законодательство, миссией выявлено не было, выборы были прозрачными и демократичными, — заявили представители миссии ШОС в Минске.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Миссия СНГ считают, что органы власти и избиркомы всех уровней обеспечили проведение выборов на высоком уровне.
 
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