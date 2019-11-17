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Предприятия АПК экспортируют свою продукцию в десятки стран по всему миру

18.11.2019 11:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский внешнеторговый вектор устремлен не только на Восток. Предприятия агропромышленного комплекса экспортируют свою продукцию в десятки стран по всему миру. С одного только молока переработчики снимают "сливки" с девятью нулями. Экспорт по итогам года составит более 4 миллиардов рублей. А ведь востребована еще и мясная продукция. Впрочем, таких серьезных достижений в АПК не было бы без труда работников всех отраслей сельского хозяйства, чей профессиональный праздник отмечают сегодня. От полей и фермы и до стильной упаковки продукта на витрине магазина.
 
 
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Белорусский внешнеторговый вектор устремлен не только на Восток. Предприятия агропромышленного комплекса экспортируют свою продукцию в десятки стран по всему...
 
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