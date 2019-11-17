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В Кремле обратили внимание на лексику Лукашенко по поводу Союзного государства
18.11.2019 13:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кремле считают незыблемой взаимовыгодность союзного сотрудничества Москвы и Минска, но обратили внимание на лексику президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
— Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой, — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания Лукашенко.
Отвечая на уточняющий вопрос, обратили ли в Кремле внимание на эмоциональность и подбор лексики заявления Лукашенко, Песков сказал: «Безусловно, конечно, обратили».
Напомним, 17 ноября Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах
При этом он возмутился тем фактом, что условия в экономических отношениях с Москвой для Минска ухудшаются.
— Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования.
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- Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно...
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