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Наблюдатели «Право выбора»: Самое большое расхождение по официальной явке и цифрам наблюдателей - 35%

18.11.2019 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным наблюдателей кампании «Право выбора», на пяти из девяти округов, где работали наблюдатели, выборы не состоялись. Самое большое расхождение по официальной явке и той, что зафиксировали наблюдатели, — 35% — зафиксировано в Могилевском-Ленинском округе № 84.

— За время наблюдения выявлено 731 нарушение, подано 622 жалобы, 341 — только за вчерашний день. С участков было удалено 97 наблюдателей. Основные зафиксированные нарушения: отсутствие открытого подсчета голосов, массовое удаление наблюдателей и запрет делать копию протоколов — это прямое нарушение Избирательного кодекса. Это не давали делать, иногда даже с применением физической силы [к наблюдателю], — заявители координаторы кампании.

Представители кампании наблюдали за выборами на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске.

Некоторые нарушения на избирательных участках зафиксировали и журналисты. В воскресенье корреспондент телеканала «Настоящее время» Серж Харитонов на участке № 20 Заславского избирательного округа № 77 в Минском районе во время подсчета голосов зафиксировал, как комиссия высыпала из ящика для досрочного голосования  сложенные пачки бюллетеней.


— Один из трех наблюдателей на этом участке заявил, что у него есть подозрения о завышении явки.


На видео, которое снял сам наблюдатель, он напоминает председателю комиссии, что бюллетени с досрочного голосования и основного дня надо считать отдельно, в то время как комиссия содержимое всех ящиков просто высыпала на один стол.

— По отдельности? Блин, что же мы наделали. Надо было отдельно, — вздыхает председатель комиссии. — Ну что же, будем минусовать по результатам: будем общий подсчет делать и досрочку.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители кампании наблюдали за выборами на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске.
 
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