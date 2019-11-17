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Оппозиция о депутате Гайдукевиче: Это становится какой-то семейной традицией. Он - чиновник Лукашенко

18.11.2019 14:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидеры оппозиции считают, что новый депутат Олег Гайдукевич, лидер ЛДП, позиционирующей себя как «конструктивная оппозиция», — сторонник власти и прохождение его в парламент никак не изменит настроения в нем. Об этом лидеры оппозиции заявили на пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Минске.


Фото: TUT.BY

Юрий Губаревич заявил, что единственная роль партии ЛДП — выдвижение спарринг-партнера на президентских выборах в следующем году и признание победы действующего президента.

— Думаю, что такая многолетняя последовательная позиция [ЛДП] не осталась незамеченной, и с третьей или четвертой попытки руководство ЛДП получило место в палате представителей. И те, кто также стоят на таком пути лояльности к режиму, могут брать это за пример, — заявил глава движения «За Свободу».

Лидер БНФ Григорий Костусев считает, что на этих выборах «отрабатывается» схема передачи власти от старшего к молодому поколению.

— Обратите внимание, что в парламент в этом году прошли представители молодого поколения. Например, стала депутатом дочка бывшего вице-премьера Александра Попкова, произошла передача партии ЛДП от отца к сыну. Таким образом отрабатывается схема передачи власти на самом высоком уровне от отца к сыну, — считает Костусев.

Виталий Римашевский заявил, что у БХД стратегия остается прежней: они будут разрабатывать законопроекты и предлагать проекты реформ действующей власти. А Олег Гайдукевич, по словам политика, поддерживает власть «по всем статьям». Глава БСДП (Грамада) Игорь Борисов считает, что «это становится какой-то семейной традицией».

— Он будет вечным спарринг-партнером [Лукашенко], — считает Борисов.

И. о. председателя ОГП Николай Козлов отмечает, что у ЛДП есть «тренд в сторону России».

— ЛДП более пророссийская, чем пробелорусская. Несмотря на заявления Гайдукевича о независимости и суверенитете, если мы посмотрим на историю партии, ее взаимоотношения с Россией, то увидим, что там достаточно сильны российские связи. Это звоночек. И я уверен, что если будет принято какое-то решение на сближение с Россией, Гайдукевич это поддержит, — заявил Козлов.

 
Теги: Минск
 
 
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В парламент седьмого созыва прошел лидер ЛДП Олег Гайдукевич. Партия позиционирует себя как «конструктивная оппозиция».
 
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