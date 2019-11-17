«Белавиа» увеличивает ручную кладь и вводит брендированную систему тарифов

С 18 ноября авиакомпания «Белавиа» переходит на новую современную структуру тарифов, которая позволит пассажирам самостоятельно выбирать набор услуг для перелета. В рамках новой концепции авиакомпания увеличивает вес ручной клади с 8 до 10 кг.

В новой системе тарифов будут доступны безбагажные тарифы. Количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных брендах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов. Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту «туда-обратно» будет составлять до 65 евро в зависимости от направления. Так, например, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (ранее минимальная цена авиаперевозки с багажом начиналась и остается на данный момент от 115 евро), из Минска в Прагу стоимость перевозки «туда-обратно» без багажа будет начинаться от 166 евро (минимальная цена ранее с багажом – от 204 евро, сейчас – от 191 евро), из Минска в Киев – авиабилет «туда-обратно» без багажа - от 109 евро (минимальная цена ранее с багажом – 134 евро, сейчас – 139 евро).

Все тарифы авиакомпании разделены на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».

В тарифных брендах «Промо» и «Лайт» будут предлагаться самые доступные по стоимости авиабилеты. Оба бренда дают возможность бесплатно перевезти только ручную кладь весом не более 10 кг. При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.

В тарифы группы «Смарт» уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Тарифы «Смарт» также предполагают возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.

Условия тарифа «Флекс» предполагают, кроме бесплатного провоза ручной клади, бесплатный провоз одного места багажа весом до 32 кг. Услуга предварительного выбора места в салоне, а также изменения даты вылета и возврата билета предоставляются бесплатно.

«Бизнес» тариф включает в себя наибольшее количество услуг: бесплатный провоз двух мест ручной клади весом не более 10 кг каждое и двух мест зарегистрированного багажа весом до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту и возможность изменения и возврата билета до и после вылета. Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам, путешествующим по тарифу «Бизнес», приоритетную посадку, обслуживание в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Спортивное снаряжение перевозится без дополнительной оплаты согласно действующим правилам авиакомпании по тарифам групп «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».

«Мы стараемся идти навстречу пожеланиям и запросам наших пассажиров, основываясь на лучшем мировом опыте. Основная цель таких изменений – предоставить пассажирам возможность самостоятельно подобрать наиболее удобный вариант путешествия. Мы уверены, что значительная часть наших пассажиров уже знакома с такой концепцией по опыту полетов со многими зарубежными авиакомпаниями. «Белавиа» и дальше будет расширять спектр предлагаемых пассажирам услуг», - прокомментировал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября в рамках новой тарифной концепции. К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18.11.2019 будут применяться ко всем авиабилетам.

В течение непродолжительного периода тестирования авиакомпания будет внимательно следить за оперативным устранением возможных ошибок, с учетом полученного опыта вносить дополнения и изменения в работу новой концепции.

Обращаем ваше внимание, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж. В связи с этим необходимо заранее ознакомиться с правилами провоза ручной клади, которые сохраняются, как и прежде: запрещен провоз всех острых, режущих и колющих предметов, взрывчатых веществ, сжатых и сжиженных газов. В ручной клади разрешается провозить жидкости общим объемом 1 литр в упаковках не более 100 мл. Более подробную информацию о правилах провоза багажа вы сможете найти в разделе «Ваш багаж» на сайте belavia.by.