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Белорусские депутаты 19 ноября рассмотрят в первом чтении проект республиканского бюджета-2020

18.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские депутаты 19 ноября рассмотрят в первом чтении проект республиканского бюджета-2020

Палата представителей 19 ноября рассмотрит в первом чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.

Всего в повестку включено 17 законопроектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении планируется рассмотреть также поправки в законы по вопросам контрольной (надзорной) деятельности, изменения закона о валютном регулировании и валютном контроле. «В ходе заседания депутатский корпус рассмотрит в двух чтениях проект закона о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год», — добавили в пресс-службе.

Второе чтение предстоит поправкам в законы о местном управлении и самоуправлении, об охране труда, о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и др.

Кроме того, планируется ратифицировать ряд международных договоров. Например, протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, межправительственного белорусско-польского соглашения о строительстве нового автодорожного пограничного моста через Западный Буг на пограничном автодорожном переходе «Домачево-Словатичи» на государственной границе.

https://www.belta.by

 
 
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Палата представителей 19 ноября рассмотрит в первом чтении проект республиканского бюджета на 2020 год. Всего в повестку включено 17 законопроектов, сообщили БЕЛТА в...
 
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