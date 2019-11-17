ОБСЕ: Выборы не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов

Источник материала: Tut.by

Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси не соответствовали важным международным стандартам демократическим выборам. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

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