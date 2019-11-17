Как бывший высокопоставленный чиновник стал лоббистом интернет-торговли

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский чиновник Артур Карпович летом покинул госслужбу. 18 лет он отработал в Совмине, Комитете госконтроля и Минторге. С 1 октября возглавил Ассоциацию предприятий онлайн-торговли (АПОТ). Артур Карпович согласился рассказать TUT.BY о своей обычной жизни, уходе с госслужбы и планах новой ассоциации.





«Друзья и знакомые говорят, что стал лучше выглядеть»

— Какие ощущение и настроение после ухода с госслужбы?

— Все нормально. Настроение хорошее. Друзья и знакомые говорят, что стал лучше выглядеть, более отдохнувшим, что ли.

— Изменился ли ваш распорядок дня?

— Особых изменений в распорядке дня не произошло. Подъем в 5.50, пешая прогулка либо велопробег с собакой. У меня немецкая овчарка, длинношерстная. А для того, чтобы пес был в форме, обученным, опрятным и воспитанным требуется уделять этому вопросу значительную часть времени. Но четвероногий друг своей преданностью и лаской это восполняет. Вообще, многим людям стоит у них учиться, как оставаться человеком вне зависимости от жизненной ситуации.

После прогулки — отправка детей в школу и сад. У меня их трое.

Старший сын закончил Академию МВД, служит. Дочка учится в 7 классе, младший сын — ходит в сад. Разница в возрасте немаленькая. Поэтому для общения со всеми одновременно мозг должен переключаться мгновенно с акцентом на возраст собеседника и его интересы и мировоззрение. От игры в прятки и «войнушку» у младшего, уроков, танцев, нарядов — у средней, до спортивных баталий и политической ситуации в мире — у старшего. Это заставляет быть в тонусе.

— Чтобы рано проснуться, надо вовремя уйти с работы.

— В течение рабочего времени я полностью посвящаю себя работе. Задерживаться почти не приходится. Стараюсь все успевать и следовать запланированному графику.

— На хобби время остается?

— Вечером по средам хожу на тренировку в зал для настольного тенниса. Как заместитель председателя Федерации настольного тенниса — председатель Минского отделения этому вопросу стараюсь уделять особое внимание. Ведь если ты не знаешь вид спорта изнутри, то и место в федерации этого вида спорта занимать не стоит. В нашей федерации нет случайных, либо «нужных» людей. В той или иной степени каждый имеет отношение к настольному теннису. Ну и поддержание себя в хорошей физической форме — задача не последняя.

Если есть домашний матч хоккейного минского «Динамо», то — «Минск-Арена». Беру, как правило, с собой дочку либо младшего сына. В выходные — бытовые вопросы (детская площадка, обслуживание машины, дача, баня и т.д.).

«На новом месте зарплату пообещали не меньше, чем в министерстве»

— Почему вы покинули МАРТ?

— В сентябре этого года исполнилось 6 лет работы в должности первого заместителя министра торговли (после переименования — Министерства антимонопольного регулирования и торговли). Согласитесь, что это длительный период в такой должности. После принятия главой государства решения о создании в Минторге Торговой инспекции, пришлось практически с нуля организовывать ее работу, выстраивать четкую и прозрачную систему. Ведь мы были всегда под пристальным взглядом как бизнеса, так и правоохранительных органов. Малейшая ошибка или оплошность могли перечеркнуть всю проделанную работу. С учетом решаемых Торгинспекцией задач, желающих подставить «подножку» за это время было немало. Интересы затрагивались серьезного ритейла. Но с поставленной задачей, считаю, мы справились. Был создан хороший коллектив, в том числе подразделения в регионах. Люди верили в то, что делали, не считаясь ни с личным временем, ни с силами. Порой проверки приходилось заканчивать поздним вечером, а утром уже должно было быть подготовлено решение по ее результатам. Мы работали системно и по понятным правилам. Многие люди до сих пор ассоциируют министерство с понятием «Торговая инспекция».





В 2016 году к Минторгу добавили специалистов по ценам, антимонопольному законодательству. Новообразованному Министерству антимонопольного регулирования и торговли были поставлены новые задачи, произошло обновление коллектива.

За это время ушли все заместители министра торговли: Наркевич Ирина Владимировна — усилила руководство Белорусской универсальной товарной биржи, Драгун Вячеслав Леонидович — уехал отстаивать интересы белорусской торговли в ЕЭК, Матулис Эдвард Брониславович — возглавил ОАО «Минскконтракт». Даже пришедший из Минэкономики на должность заместителя Министра антимонопольного регулирования и торговли Фомин Игорь Алексеевич — перешел работать в концерн «Белнефтехим», где тоже задачи для государства решаются не простые.

Поэтому нельзя назвать мой уход из министерства чем-то чрезвычайным. Просто закончился срок контракта, наступил некий очередной виток в судьбе, период, когда можно приостановиться, взглянуть на пройденный этап и посмотреть вперед. Открываются новые горизонты, а полученный опыт можно применить во многих сферах. Все в нашей жизни движется, развивается.

— Действительно ли у вас было недопонимание с министром Владимиром Колтовичем? В чем ваши взгляды расходились?

— Во взаимоотношениях с руководством ситуации были разные. Ведь задачи тоже у министерства многогранные, а как известно — только в споре рождается истина. Я не привык прятаться за спины. Всегда стараюсь высказывать свою точку зрения и ее отстаивать. Но я слышу собеседника и готов менять позицию, если есть достаточные доводы. Возможно, как подчиненный, где-то я и неудобен… Но я такой, какой есть.

По сути я есть и остаюсь государственным человеком. Считаю, что труд любого гражданина (будь то госслужба или частный бизнес), помимо материального вознаграждения каждого, должны быть направлены на рост благосостояния нашего государства, защиту его интересов. Ведь мы здесь родились, выросли, тут наши родители и предки. Это наша Родина. Будет все хорошо у государства — будет все хорошо и у его народа.

— То есть допускаете возвращение в чиновничье кресло?

— В общей сложности у меня 18 лет выслуги на государственной службе. Была работа в Комитете госконтроля, Аппарате Совета министров, Минторге. До минимального срока, когда при определенных условиях возможно оформить отставку, мне осталось дослужить чуть менее двух лет. Поэтому ставить крест на госслужбе я не вижу смысла. Вместе с тем, и цели вернуться на госслужбу любой ценой — тоже нет. Жизнь покажет. Никто не знает, что будет завтра.

— Как этот переход отразился на зарплате? Вы потеряли в доходах или приобрели?

— С учетом имеющейся кредитной нагрузки, взятой на строительство квартиры, у меня большая часть месячной зарплаты уходила на погашение кредита. Соответственно, без работы никак нельзя.

На новом месте мне пообещали, что меньше, чем в министерстве не будет. Плюс в АПОТ спокойнее — однозначно. Но как оценить сэкономленные нервные клетки? Надеюсь, это будет дополнительным бонусом к материальному вознаграждению.

«По жизни складывается, что именно сложные задачи ко мне «прилипают»

— От кого исходила инициатива появления Ассоциации предприятий онлайн-торговли? Кто уже стал членом АПОТ?

— Инициатива создания ассоциации, представляющей интересы интернет-торговли страны, исходила от самого бизнеса. Ведь действительно, сфера активно развивается, а выработкой общих предложений в этой узкой сфере особо никто не занимался. Каждый онлайн-продавец действовал так, как понимал, предложения по совершенствованию интернет-торговли от бизнеса никто воедино не сводил. Практически во всех странах ЕАЭС созданы подобного рода ассоциации.





Непосредственно к созданию Ассоциации я не имел никакого отношения. Более того, директором АПОТ по совместительству был Роман Соболев — представитель «Бремино Групп». Участники АПОТ посчитали, что на стадии становления Ассоциации у ее руководителя это должно быть основное место работы. Возглавил Ассоциацию я с 1 октября 2019 года.

На сегодняшний день в АПОТ вошли: одна из крупнейших площадок Беларуси Deal.by, интернет-гипермаркет e-dostavka.by, копания по доставке еды — menu.by, национальный логистический оператор в области таможенной и складской логистики — «Бремино Групп», онлайн-гипермаркет «ГиперМолл», сеть маркетов бытовой техники и электроники «Техно Медиа Трейд».

— Сразу три — онлайн-проекты крупнейшего ритейлера страны «Евроторга». Вы будучи первым замминистра этого ритейлера критиковали. Сейчас вам вроде бы как предстоит отстаивать интересы бизнеса. Не видите ли здесь сложности?

— В должности первого заместителя министра я координировал работу министерства и в контрольной деятельности. Конечно, когда имелись недостатки у субъекта, в соответствии с требованиями законодательства их надо было устранять. Мы строго за этим следили. Поверьте, что критике подвергались сотни субъектов, не только «Евроторг». И тут нет любимчиков или предвзятости. Перед законом все равны.

На любой работе надо дружить с совестью, тогда не будет проблем с принятием решений.

Если директором АПОТ меня назначили, значит бизнес мне доверяет, а решать сложные задачи я люблю. Как-то по жизни складывается так, что именно сложные задачи ко мне «прилипают». Такая судьба, наверное.

— Позвольте еще вопрос про одного члена, «Бремино Групп». Ранее эта компания не была замечена в интернет-торговле.

— Ассоциация предприятий онлайн-торговли объединяет организации, осуществляющие не только розничную торговлю через интернет-магазины, но и оказывающие услуги торговых площадок в сети Интернет, услуги интернет-эквайринга, почтовой связи, транспортно-логистические услуги. У «Бремино Групп» основной вид экономической деятельности — «Складирование и хранение», то есть то, без чего интернет-торговля также невозможна. Ведь приобретаемый потребителями товар должен тоже где-то складироваться и храниться. Поэтому не обязательно, что членом АПОТ может стать только тот, кто торгует онлайн.

— В отличие от традиционной торговли в белорусский e-commerce пришло довольно много зарубежных игроков, в частности, из России (Lamoda, Ozon, Wildberries и др.). АПОТ будет отстаивать интересы всех игроков или только белорусских?

— Если интересы зарубежных игроков не будут противоречить интересам нашего потребителя, то мы готовы рассматривать и отстаивать предложения и данной категории продавцов. Ведь субъект предпринимательской деятельности России хочет и должен иметь на территории Беларуси равные условия и права, как и наши продавцы, на территории братского государства. Это принцип Союзного государства. К нему надо стремиться.

«Основная проблема — неравные условия ведения бизнеса»

— Но в двух странах правила ведения бизнеса отличаются. Какие цели АПОТ будет преследовать?

— Главная цель АПОТ — развитие интернет-торговли в Беларуси. Наши усилия будут направлены на оптимизацию условий ведения данного вида торговли, выявлению и пресечению незаконной онлайн-торговли, создание равных условий хозяйствования в сфере интернет-торговли по сравнению с условиями, действующими в странах ЕАЭС, разъяснение прав потребителям и др.





Например, сейчас без проблем можно купить в Москве через интернет-аптеки безрецептурные лекарства. Законодательством России это напрямую и не разрешается, но лазейки найдены. Зачем же заставлять бизнес искать пробелы в законодательстве, если можно определить жесткие рамки и разрешить в них работать на благо потребителя? Считаем, что государство должно предъявить к онлайн-аптеке такие требования, чтобы потребитель был защищен и при этом мог заказать лекарства домой.

В Украине через интернет можно легко купить пиво, алкогольные напитки, сигареты. Но данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что на долю украинца по итогам 2018 года приходится 8,6 литра потребленного алкоголя (в пересчете на чистый этиловый спирт). Считаю, если человек захочет, он найдет, что выпить. Да и подобного рода запреты приводят к развитию нелегального бизнеса. В этой части в противовес надо больше внимания уделять теме культуры питья, воспитания молодежи, популяризации спорта.

— Какие основные проблемы существуют в электронной торговле и которые следует попытаться решить в ближайшей перспективе (в течение года скажем так)?

— Как я уже обозначил выше, основная проблема — неравные условия ведения бизнеса. Правила игры в сфере интернет-торговли установлены разные. Поэтому у соседей имеются преимущества по сравнению с нашими предпринимательскими кругами. При этом и корректировка установленных правил находится на разных этапах развития. В России, к примеру, проект закона о торговле безрецептурными лекарственными средствами через интернет-аптеки находится в высокой степени готовности, а в Республике Беларусь мы пока только подступаемся к этому вопросу.

Мы планируем с участием наших партнеров стран ЕАЭС через соответствующие министерства и правительства наших государств максимально сблизить имеющиеся расхождения.

— Какое ваше отношение к такой довольно дискуссионной теме как продажа сигарет, ювелирных изделий, лекарств, алкоголя через интернет? Где стоит оставить ограничения, а где снять? Не будет ли всплеска контрабанды и прочего негатива от либерализации? Сможете ли вы убедить силовиков, что торговля онлайн тем же алкоголем — это не зло?

— АПОТ видит две главные цели при решении вопроса расширения перечня товаров, реализация которых через интернет разрешена.

Первая. Принимаемыми на уровне государства решения не должны навредить стране, ее народу. При этом решения должны идти в ногу со временем, обеспечить более комфортные и современные условия потребителям. Ведь многие запреты остались с прежних времен, мы боимся их снять потому, что просто боимся.

Поэтому считаю, что государство должно определить для бизнеса жесткие рамки его ведения в этих сферах. Есть инструмент лицензирования как оптовой, так и розничной торговли. Добропорядочные игроки дорожат своим именем и лишиться лицензии на розничную торговлю практически для всех игроков это сравнимо закрытию.

Вторая. Создать равные условия ведения бизнеса в онлайн-торговле стран Евразийского экономического союза.

— То что вы, выходец из МАРТ, на первый взгляд кажется, что это очевидный плюс для онлайн-ритейлеров, которые хотят отстаивать свои интересы в диалоге с госорганами и тем же МАРТом. Но не опасаетесь ли сопротивления, ревности со стороны бывших коллег?

— Знаете, вокруг моей личности всегда много слухов и домыслов. Один из последних, который мне довелось услышать, что эту Ассоциацию я создал «под себя». Могу заверить всех сплетников, что это глубокое заблуждение. Но язык без кости, пусть бездельники сплетничают.

Что касается взаимоотношений с бывшими коллегами, то уверен, что большинство из них, как относились ко мне по-доброму, так и будут относиться. Действительно, среди госслужащих у меня много товарищей и друзей. Но это не значит, что интересы Ассоциации я намерен решать «используя связи». Все должно быть по закону и по совести. А главное — надо верить в то, что делаешь. Если руководитель искренне переживает за свой коллектив, за свое дело, то тогда будет и результат. В этом нет сомнения.