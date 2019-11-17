ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Москву беспокоит укрепление инфраструктуры НАТО у белорусских границ

18.11.2019 16:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске рассчитывают, что озабоченности Беларуси, связанные с наращиванием военного потенциала НАТО у ее границ, будут учтены, заявил в понедельник глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщиет Interfax.by.


Фото: МИД России, twitter.com/MID_RF

«Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного, взаимоуважительного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе», — сказал Макей в начале совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси.

«Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси будут услышаны альянсом и его странами-членами. Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду», — отметил он.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул обеспокоенность Москвы и Минска усилением военной активности НАТО вблизи границ двух государств.

«Мы договорились сегодня рассмотреть ситуацию, которая складывается на евроатлантическом пространстве. Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной архитектуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств», — сказал Лавров.

Он отметил, что РФ и Беларусь исходят из необходимости рассмотрения этих процессов в контексте обязательств, существующих в рамках ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске рассчитывают, что озабоченности Беларуси, связанные с наращиванием военного потенциала НАТО у ее границ, будут учтены, заявил в глава МИД Беларуси...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как бывший высокопоставленный чиновник стал лоббистом интернет-торговли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика