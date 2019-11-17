Минск и Москву беспокоит укрепление инфраструктуры НАТО у белорусских границ

Источник материала: Tut.by

В Минске рассчитывают, что озабоченности Беларуси, связанные с наращиванием военного потенциала НАТО у ее границ, будут учтены, заявил в понедельник глава МИД Беларуси Владимир Макей, сообщиет Interfax.by .



Фото: МИД России, twitter.com/MID_RF

«Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного, взаимоуважительного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе», — сказал Макей в начале совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси.

«Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси будут услышаны альянсом и его странами-членами. Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду», — отметил он.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул обеспокоенность Москвы и Минска усилением военной активности НАТО вблизи границ двух государств.

«Мы договорились сегодня рассмотреть ситуацию, которая складывается на евроатлантическом пространстве. Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной архитектуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств», — сказал Лавров.

Он отметил, что РФ и Беларусь исходят из необходимости рассмотрения этих процессов в контексте обязательств, существующих в рамках ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.