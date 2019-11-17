ЖК «Четыре сезона», который вырастет в Сельхозпоселке в Минске, объявил о новых ценах. Метр «двушек» подорожал на $ 30

Источник материала: realt.by

Как уже писал Realt.by, компания проводила акцию по предварительному бронированию 30 разных квартир, расположенных с 2-го по 16-й этаж, которая завершилась 15 ноября.

Реализация квартир будет осуществляться после выхода эмиссии жилищных облигаций.

Напомним, в январе-феврале 2020 года застройщик - ООО «ТЕНКинвест» - в Советском районе Минска в Сельхозпоселке в границах улиц Восточная — 1-я Базисная — Восточный переулок — 1-я Поселковая планирует приступить к строительству нового жилого комплекса «Четыре сезона».

Сегодня застройщик озвучил новые цены, по которым можно забронировать, а впоследствии купить новую квартиру у застройщика в комплексе. Они выросли.

Итак, цена «трешек» с 1050 долл./кв.м выросла до 1080 долл./кв.м. Таких квартир предлагается всего три.

«Квадрат» семи двухкомнатных квартир подорожал на 30 долларов – с 1120 долл./кв.м до 1150 долл./кв.м.

«Однушки», а их тоже предлагается семь, выросли в цене на 20 долларов – с 1180 долл./кв.м до

1200 долл./кв.м.

Комплекс «Четыре сезона» состоит из четырех 16-этажных панельных жилых домов комфорт-класса, многоуровневого отдельно стоящего паркинга и торгового комплекса c ритейл-оператором Green, кафе, банком и сферой услуг.

В домах предусмотрена установка информационных ЖК-панелей, обустройство велопарковки, отдельных помещений для хранения колясок и сезонного инвентаря.

При строительстве будут установлены скоростные лифты OTIS, окна REHAU, проведено отопление Kermi. Кроме того, жильцы смогут воспользоваться электросамокатами Ninebot, детскими площадками, прогуляться по аллеям комплекса.

На территории жилого комплекса планируется строительство детского сада на 140 мест.

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