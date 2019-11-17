Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усовершенствования малых колесных погрузчиков Cat Компания Caterpillar выпускает несколько новых усовершенствований конструкции для своей линейки небольших колесных погрузчиков, это модели Cat 926M, 930M и 938M, с целью...

Компания Caterpillar выпускает несколько новых усовершенствований конструкции для своей линейки небольших колесных погрузчиков, это модели Cat 926M, 930M и 938M, с целью улучшения видимости навесного оборудования, комфорта оператора и производительности машины. Интегрируя большие модели колесных погрузчиков в модели Cat SWL, эти новые машины обеспечивают повышенную эффективность работы, сокращают объем технического обслуживания и увеличивают срок службы погрузчика. Новая муфта Fusion Quick Coupler значительно улучшает обзор навесного оборудования при работе с материалами. Благодаря своей электрогидравлической системе крепления сцепного устройства, удобно активируемой изнутри кабины, монолитная литая рама соединительной муфты с перемещенными исполнительными цилиндрами не мешает обзору навесного оборудования, сохраняя при этом преимущества системы.В рамках повышения универсальности погрузчика теперь доступна улучшенная каретка Fusion Coupler для вилочных навесных приспособлений. Новый регулируемый манипулятор обеспечивает улучшенную видимость, простую регулировку и удобную транспортировку с ковшом общего назначения.Новая конструкция литых торсионных трубок для новых моделей Cat 930M и 938M значительно улучшает обзор навесного оборудования, когда оно поднято. Новые стандартные подъемные рукояти обеспечивают на 100 процентов большую видимость вилки и на 50 процентов большую видимость края ковша, чтот повышает эффективность работы. Обновленная схема прокладки шланга рядом с боковой частью подъемных рукоятей помогает улучшить видимость при использовании группировки вспомогательных линий третьей функции.Независимо от того, начинаете ли вы рабочий день до восхода солнца или работаете после его захода, доступные варианты светодиодного освещения помогают улучшить обзор машины. Благодаря встроенным светодиодным индикаторам новые мощные передние светодиодные фонари улучшают освещение ближним и дальним светом. Теперь новый пакет вспомогательного освещения включает свет внутри отсека заливной емкости дизельной выхлопной жидкости для улучшения видимости в условиях слабого освещения.Новый дизайн ткани улучшает вентиляцию сидений на всех моделях Cat SWL. Модернизация сидений позволяет оператору чувствовать себя комфортно в течение всей рабочей смены, что делает его более эффективным. Все сиденья оснащены оранжевыми ремнями безопасности повышенной видимости, которые позволяют оператору сразу увидеть, пристегнут ли он ремнем безопасности.Оснащенное подушкой и спинкой с подогревом и охлаждением первоклассное пневмоподвешенное сиденье Premium Seat из кожи либо ткани премиум-класса полностью регулируется. Имеет высокую спинку, подголовник, воздушную поясничную опору, подлокотники и функцию наклона подушки. Сиденье Deluxe с пневмоподвеской с подогревом полностью регулируется, покрыто тканью и имеет средней высоты спинку, подголовник, механическую поддержку поясницы, подлокотники и наклон подушки. Механически подвешенное сиденеье Standard Seat полностью регулируемо, имеет тканевую обивку, средней высоты спинку, подголовник и подлокотники.Помимо обновлений в части подъемных рукоятей и быстросъемной муфты новый Cat 930M представляет изменение эталона производительности и совершенствования такой машины. В настоящее время оснащенный двигателем Cat C7.1 модернизированный 930M соответствует стандартам выбросов EU Stage V наряду со стандартами США EPA Tier 4 Final и Japan 2014. Кроме того, новый 930M обеспечивает увеличение валовой мощности на 5 процентов, увеличение силы отрыва на 5 процентов и более высокую нагрузку на полный оборот на 5 процентов по сравнению с предыдущим 930M.С новыми обновлениями и усовершенствованиями новый 930M с пакетом Aggregate Handler теперь соответствует более высокому классу производительности. Это позволяет клиентам снизить расходы на прибретение, владение и эксплуатацию по сравнению с колесным погрузчиком большего размера.Теперь эти новые погрузчики легко интегрируются с несколькими опциями, обычно используемыми на больших и средних колесных погрузчиках Cat. Подрядчики теперь могут оснастить свои небольшие погрузчики системами Cat Production Management, Cat Autolube, системой контроля давления в шинах и обратными клапанами гидравлической нагрузки.Cat Production Management подтверждает достаточный вес в ковше до того, как последний покидает бурт, обеспечивая загрузку нужного количества материала, уменьшая количество циклов и максимизируя потенциальную прибыль. Cat Autolube полностью интегрируется в конструкцию погрузчика и находящийся в кабине дисплей, чтобы обеспечить автоматическое смазывание точек поворота машины нужным количеством смазки без чрезмерного ее расходования, что значительно сокращает ежедневный объем технического обслуживания.Беглый взглянув на дополнительный дисплей кабины, оператор легко видит текущее давление в шинах. Система выдает предупреждения, если давление в шинах падает слишком низко или явяляется слишком высоким, что может повлиять на устойчивость и увеличить износ шин и расход топлива.www.cat.com