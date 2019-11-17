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На РУПП "Гранит" прошла международная конференция

18.11.2019 14:04 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

На открытии III Международной конференции "Гранит-экспорт" в Микашевичах присутствовало более 50 участников, представителей 33 организаций. В числе спикеров были генеральный директор Эдуард Гаврилкович, начальник главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры и строительства РБ Леонид Норик, а также делегаты Белорусской железной дороги. На повестке дня стояли вопросы особенностей, проблем и перспектив организации закупок нерудных строительных материалов, сокращенно НСМ. Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту Александр Войткус рассказал о тенденциях на внутреннем и внешнем рынках потребления НСМ и акцентировал внимание на минимизации количества собственников железнодорожных подвижных составов. Немаловажную роль играет и техническое состояние вагонов. Также в рамках конференции обсуждались и другие значимые вопросы, касающиеся организации перевозок НСМ, исполнения договорных обязательств при реализация продукции предприятия на экспорт и развития взаимоотношений между сторонами, участвующими в этом процессе.

https://media-polesye.by
 
 
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На открытии III Международной конференции "Гранит-экспорт" в Микашевичах присутствовало более 50 участников, представителей 33 организаций. В числе спикеров...
 
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