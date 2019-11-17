Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На РУПП "Гранит" прошла международная конференция На открытии III Международной конференции "Гранит-экспорт" в Микашевичах присутствовало более 50 участников, представителей 33 организаций. В числе спикеров...

На открытии III Международной конференции "Гранит-экспорт" в Микашевичах присутствовало более 50 участников, представителей 33 организаций. В числе спикеров были генеральный директор Эдуард Гаврилкович, начальник главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры и строительства РБ Леонид Норик, а также делегаты Белорусской железной дороги. На повестке дня стояли вопросы особенностей, проблем и перспектив организации закупок нерудных строительных материалов, сокращенно НСМ. Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту Александр Войткус рассказал о тенденциях на внутреннем и внешнем рынках потребления НСМ и акцентировал внимание на минимизации количества собственников железнодорожных подвижных составов. Немаловажную роль играет и техническое состояние вагонов. Также в рамках конференции обсуждались и другие значимые вопросы, касающиеся организации перевозок НСМ, исполнения договорных обязательств при реализация продукции предприятия на экспорт и развития взаимоотношений между сторонами, участвующими в этом процессе.https://media-polesye.by