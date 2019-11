MAG Development представила инициативу MAG YES PLAN

Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания MAG Development, строительное подразделение MAG Holding Group, представила новую инициативу MAG YES PLAN, беспрецедентный пакет объектов и доступных графиков платежей, позволяющих клиентам приобретать недвижимость в Дубае в соответствии с собственными финансовыми возможностями и размером ежемесячного дохода. Посредством этой инициативы инвесторы из всех уголков земного шара могут приобретать готовое для проживания жилье за менее чем 48 долларов в день, что ниже средней стоимости проживания в дубайских отелях. Программа, представляющая собой первый план "все включено", то есть уже включающий все возможные платежи, в дополнение к эксклюзивным преимуществам для клиентов MAG YES PLAN, предлагает гибкие варианты приобретения прав собственности на объекты недвижимости. План предоставляет клиентам возможность приобретать жилье в Дубае без первых взносов и окончательных платежей при получении объекта, а также без регистрационных и налоговых сборов.Посредством этой программы, позволяющей инвесторам стать владельцами квартиры всего за 15 минут, MAG Development предоставляет услугу прямого дебетования платежей с банковского счета клиента. MAG YES PLAN предлагает клиентам и другие варианты оплаты фиксированными ежедневными, еженедельными, ежемесячными или ежеквартальными платежами без необходимости в каких-либо банковских кредитах.Новые платежные планы представляют собой результат проведенного компанией MAG Development углубленного анализа рынка недвижимости ОАЭ. Благодаря отсутствию налогов на жилую недвижимости и высокой окупаемости инвестиций Дубай неизменно был и остается привлекательным рынком для отраслевых инвесторов. Данная программа предоставляет непосредственную поддержку всем желающим приобрести жилье и положить начало собственному портфелю зарубежных объектов недвижимости без необходимости в начальных капиталовложениях.План MAG Development дает инвесторам из всех уголков земного шара возможность приобрести недвижимость в Дубае, чтобы не только воспользоваться преимуществами необлагаемого налогами инвестиционного дохода, но и получить в собственность квартиру или дом в самом привлекательном туристическом и инвестиционном центре мира.Программа распространяется исключительно на проект MAG City. Это закрытый жилой комплекс, состоящий из роскошных вилл с двумя, тремя или четырьмя спальнями, а также однокомнатных квартир и полностью меблированных апартаментов-студио в районе Мohammed Bin Rashid City, Al Meydan District 7, расположенном всего в 8 минутах езды от легендарного Бурдж Халифа, самого высокого небоскреба в мире.Инновационный план представляет собой абсолютно уникальное предложение с фиксированными ежемесячными платежами "все включено", то есть клиенты не оплачивают никаких других сборов на протяжении всего периода действия программы. План также включает другие весьма необычные преимущества. Это бонусные мили Etihad Guest, участие в программе лояльности MAG, программе содействия трудоустройству, страхования жизни и многое другое в зависимости от выбранного варианта программы.Мы разработали MAG YES PLAN в стремлении предоставить инвесторам возможность приобретать жилье с оплатой равными платежами. Условия программы не подлежат изменению на протяжении всего периода ее действия, составляющего от 5 до 24 лет, прокомментировал старший исполнительный вице-президент MAG Development Талал Моафак Аль Гадда.Эта программа наглядно демонстрирует наш интерес к удовлетворению рыночных потребностей, а также желание обеспечивать зарубежным инвесторам фиксированный ежемесячный доход от принадлежащих им объектов недвижимости. Мы также даем им возможность создавать собственные портфели недвижимости без необходимости в значительных капиталовложениях и скрытых платежей"."Новые простые платежные планы обеспечивают нашим клиентам повышенную гибкость и соответствуют стремлению нашей фирмы повышать уровень обслуживания покупателей квартир и домов в проектах MAG Development, ориентированных на различные потребительские сегменты", - добавил г-н Аль Гадда.Он подчеркнул, что большинство владельцев недвижимости испытывают определенные трудности с оплатой первого взноса, а инновационная программа MAG Development освобождает их от такой необходимости. Кроме того, клиенты получают возможность самостоятельно определить периодичность внесения фиксированных платежей, что позволит любому человеку со стабильным доходом стать домовладельцем.Пакеты MAG YES PLAN включают все возможные платежи и предоставляют дополнительные эксклюзивные преимущества. Например, участие в программе MAG Loyalty, предоставляющей покупателям скидки в 480 ресторанах, магазинах, кафе и отелях Дубая. Среди других преимуществ страхование жизни и программы страховки на случай безработицы.MAG Development продолжает предоставлять клиентам инновационные маркетинговые решения, обеспечивающие частным клиентам и их семьям поддержку в планировании собственной долгосрочной финансовой стабильности, а также в приобретении инвестиционной недвижимости, которую одновременно можно использовать в качестве базы при посещении Дубая.Эффективные решения MAG Development, ориентированные на дубайский рынок недвижимости, отвечают актуальным тенденциям отрасли и в полной мере учитывают финансовую поддержку со стороны властей эмирата, а также влияние Экспо-2020 на местный рынок недвижимости.Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1026879/MAG_Development.jpgКонтактная информация: Салех Табах (Saleh Tabakh), s.tabakh@mag.global, +971585705555