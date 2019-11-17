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Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» удостоен премии FEMOZA Awards 2019

18.11.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

В руководстве федерации отметили, что ключевыми моментами при определении победителя стали перспективность парка для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.

К слову, организатором мероприятия выступила Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) при содействии ЮНКТАД, ЮНИДО и др. А «Великий камень» выступил стратегическим проектом саммита. Его возможности презентовались на тематических панельных дискуссиях, на В2В встречах.

Справочно

Основные цели FEMOZA — поддержка и продвижение свободных экономических зон по всему миру, оказание содействия в выходе проектов резидентов на международный рынок и привлечении иностранных инвестиций. Премия ежегодно присуждается лучшим индустриальным паркам и свободным экономическим зонам.

www.minsk-region.gov.by

 
 
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Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» удостоен премии FEMOZA Awards 2019, став победителем в номинации «Самый быстрорастущий индустриальный парк»....
 
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