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ЕС о парламентских выборах в Беларуси: Они стали упущенной возможностью

18.11.2019 21:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламентские выборы, состоявшиеся в Беларуси, прошли в целом спокойно. Тем не менее, они стали упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ЕС напоминают: в своей предварительной оценке Международная миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами заявила, что парламентские выборы характеризовались общим пренебрежением фундаментальными свободами собраний, ассоциаций и выражения. А ряд ключевых рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы остаются без внимания.

— Ввиду президентских выборов 2020 года крайне важно, чтобы власти Беларуси незамедлительно возобновили работу по осуществлению всеобъемлющей реформы избирательного законодательства. Это также будет иметь ключевое значение для полной реализации потенциала отношений между ЕС и Беларусью с опорой на положительный опыт сотрудничества последних трех лет, — считают в ЕС.

В Евросоюзе напоминают о поддержке стабильного, демократического, суверенного и процветающего будущего Беларуси на благо ее граждан и будет продолжать свою работу, твердо следуя этой цели.

 
 
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В Евросоюзе отмечают, что изменение избирательного законодательства будет иметь ключевое значение для полной реализации потенциала отношений между ЕС и...
 
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