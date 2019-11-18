Источник материала: Tut.by

В 2020 году расходы бюджета на инновационную деятельность будут увеличены на 16%. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на открытии Всемирной недели предпринимательства в Минске.



Всемирная неделя предпринимательства (GEW) — ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран. В Беларуси GEW проводится с 2011 года. С белорусской стороны неделю предпринимательства патронирует Центр деловых коммуникаций «Белбиз». Финансовую поддержку оказывают американские и европейские организации

Тема инноваций в этом году будет ключевой темой форума. Перед торжественной церемонией Сергей Румас обошел выставку стартапов и пообщался с предпринимателями.

— Мы стараемся делать все, чтобы бизнес чувствовал, что его смелые и инновационные решения воспринимаются государством правильно и поддерживаются, — заявил премьер-министр.

Эффективное партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны.

— Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру. Сегодня товары и услуги наукоемких производств, передовая техника и технологии буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. Цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и в сфере государственного управления, — отметил Румас.

По его словам, много внимания в Беларуси уделяется совершенствованию финансовой поддержки предпринимательства. Правительство во взаимодействии с банками прорабатывает направления по упрощению доступа к финансовым ресурсам, расширяется линейка продуктов, предлагаемых банковской системой для предпринимателей для начала и развития бизнеса. На днях был подписан указ № 412 «О поддержке экспорта», который предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства возможность компенсации части расходов, связанных с участием в международных выставках и проведения оценки соответствия продукции.

В 2017 году Александр Лукашенко подписал декрет № 7 о развитии предпринимательства, целью которого было «сделать вид этого бизнеса национальным брендом республики», отметил в беседе с журналистами министр экономики Дмитрий Крутой. Он считает, что имеется «последовательное движение к этой цели».

В частности, растет количество субъектов, которые занимаются малым бизнесом.

— В целом количество субъектов выросло примерно на 5%. Если посмотреть структуру, происходит определенная трансформация — уменьшается количество микроорганизаций и увеличивается количество малых и средних компаний. Растет в этом году очень сильно и количество индивидуальных предпринимателей, и, что радует, не только в торговом сегменте, но и тех, кто занимается производством продукции, — отметил Крутой.

Заметно выросло и количество самозанятых, людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, а также количество ремесленников. Он напомнил, что в апреле этого года был расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям.

— Мы видим, что за четыре месяца их количество выросло на 4 тысячи человек. Это очень хорошо. В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому, считаем, в этой части декрет выстрелил однозначно, — считает министр.

Дмитрий Крутой назвал «очень важной темой» институциональную поддержку.

— Декрет № 7 предложил очень хорошие условия послабления тем структурам, которые будут зарегистрированы либо в виде бизнес-инкубаторов, либо в виде центров поддержки предпринимательства. И мы очень боялись и сейчас очень тщательно мониторим ситуацию, чтобы эти центры не стали профанацией. Потому что в первый год у нас получился взрывной рост по их количеству. Но мы посмотрели вглубь и оказалось, что многие под марку каких-то послаблений — налоговых или еще каких-то — совершенно не занимались работой с предпринимателями. Поэтому в рамках [Всемирной] недели [предпринимательства] мы очень тщательно промониторим — многие из них будут презентоваться как хорошие примеры. И в этой части мы планируем рынок почистить, — сказал министр экономики.

Чиновник отметил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличивается не очень высокими темпами. Планируется, что по итогам 2019 года она составит 28,8%.

— Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016—2020 годов. Но мы видим, что меняется структура экономики. И даже в сегменте промышленности сегодня уже почти 25% частных компаний. За последние 13 лет их доля увеличилась почти в три раза, — сказал Дмитрий Крутой. — Но есть сложности учета и расчета этой доли. Мы с Белстатом в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность — неправильно.