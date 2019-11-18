Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Об этом объекте мы писали очень много, и все дело – в локации. Ради строительства комплекса на берегу Цнянского водохранилища пришлось вырубить ельно-березовую рощу. С самого начала местные жители и активисты выступали категорически против стройки . Невзирая на разногласия, спортивный комплекс с теннисными кортами все-таки построили, этим летом объект ввели в эксплуатацию . На 2 гектарах земли у водохранилища застройщик возвел крупный спортивный объект с открытыми и закрытыми кортами, площадками для пляжного волейбола и тенниса, открытым мини-футболом. На вакантных площадках предусмотрено открытие кафе и ресторанов для посетителей. Весь объект целиком выставлен на продажу. Частично комплекс уже заполнен арендаторами. Цена договорная.