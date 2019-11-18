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Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

19.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По проторенной дороге идти легче, а потому в новом обзоре Realt.by– готовый бизнес, который уже работает и приносит прибыль. В подборке варианты на разный кошелек, возможно, что-то подойдет именно вам.

Фoтocтyдия и арт-пространство «АрхПерсона»

На продажу выставлены действующая интерьерная фотостудия и арт-пространство «АрхПерсона». Студия расположена в центре Минска, на территории завода "Горизонт", в здании культурного центра «Корпус». Площадь помещения более 100 квадратных метров: 2 зала по 55 и 27 «квадратов», ресепшн и две оборудованные гримерки. В залах большие витражные окна, много дневного света. Есть осветительное оборудование, мебель, съемочный инвентарь. Фотостудия работает с января 2018 года, имеет наработанную клиентскую базу, среди них фотографы, модели, бренды одежды и т.д.

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

В арт-пространстве, помимо фотосъемок, проводятся различные тематические мероприятия, дни рождения, мастер-классы, презентации. Имеется внутренний успешно работающий проект по сотрудничеству с магазинами, фитнес-центрами и свадебными салонами. Студия имеет свой сайт и также представлена во всех социальных сетях. Цена договорная.

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Легендарный универсам «Центральный» за $ 9,83 млн

Универсам «Центральный» – знаковое для минчан место. Благодаря своему расположению и самобытной истории, магазин давно признан самым знаменитым в городе. В 2017 году объект существенно обновили, а через год выставили на продажу почти за 10 млн долларов. До сих пор «Центральный» не нашел своего покупателя. Общая площадь универсама составляет 2809 кв.м, в здании 4 этажа и две зоны разгрузки. В день мимо магазина проходит в среднем 60−70 тыс. человек, проезжает 70−80 тыс. автомобилей.


Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Магазин на Комаровке за $ 10 тыс.

Комаровский рынок не менее популярен среди минчан, чем универсам «Центральный». На страничку «Комаровки» в Instagram подписано 64 тыс. людей. Модные блогеры водят экскурсии по рынку, рассказывая, где и за сколько можно купить веганские продукты, свежую выпечку, лучшие в городе специи и чай. Место очень популярное и знаковое, а купить готовый бизнес здесь можно всего за 10 тыс. долларов. Магазин находится в проходной зоне, площадь – 19 квадратных метров. В наличии вода, кассовый аппарат, терминал и оборудование.  

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Фото: komarovka.by

Новый бар на ул. Зыбицкой

Зыбицкая – одна из самых популярных барных улиц Минска. Здесь постоянно открываются новые заведения, поток посетителей нескончаем. Очередной атмосферный бар уже готов к принятию гостей. Площадь помещения – около 260 «квадратов», пространство разделено на три зоны — территорию танцев, кальяна и лаундж. Одновременно в баре может находиться до 100 человек. В зале хорошая акустика, лазеры, дым-машина. Со слов продавца, в помещении установлены мощные вытяжки, чтобы дым от кальянов не мешал другим посетителям. Цена объекта договорная, есть возможность купить часть доли (50/50) или готовый бизнес (100% доли).

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Соляная пещера в Минске до $ 30 тыс.

В Минске продается соляная пещера с клиентской базой в 1,5 тыс. человек. Продавец обещает рентабельность от 35% до 45%, окупаемость – от 12 до 16 месяцев. В стоимость входит: помещение соляной пещеры с уникальным дизайном на 7 мест; обустроенная зона отдыха для малышей; необходимое оборудование; аппаратура для приготовления кислородных коктейлей; система вентиляции, кондиционирования, соцсети и многое другое.

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
Фото использовано в качестве иллюстрации, источник: vitalisspb.ru

Спортивный комплекс на берегу Цнянского водохранилища

Об этом объекте мы писали очень много, и все дело – в локации. Ради строительства комплекса на берегу Цнянского водохранилища пришлось вырубить ельно-березовую рощу. С самого начала местные жители и активисты выступали категорически против стройки. Невзирая на разногласия, спортивный комплекс с теннисными кортами все-таки построили, этим летом объект ввели в эксплуатацию. На 2 гектарах земли у водохранилища застройщик возвел крупный спортивный объект с открытыми и закрытыми кортами, площадками для пляжного волейбола и тенниса, открытым мини-футболом. На вакантных площадках предусмотрено открытие кафе и ресторанов для посетителей. Весь объект целиком выставлен на продажу. Частично комплекс уже заполнен арендаторами. Цена договорная.


Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня

Модная фотостудия, бар на Зыбицкой и магазин на «Комаровке» — готовый бизнес, который можно купить сегодня
 
Теги: Минск
 
 
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По проторенной дороге идти легче, а потому в новом обзоре Realt.by – готовый бизнес, который уже работает и приносит прибыль. В подборке варианты на разный кошелек,...
 
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