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Беларусь с 2020 года отказывается от производства биодизеля

19.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь с 2020 года отказывается от производства биодизеля

Беларусь с 2020 года полностью откажется от выпуска биодизельного топлива, соответствующее заявление сделал председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посещая ОАО «Могилевхимволокно».

Выпуск биодизеля в 2020 году прекратят все предприятия концерна, которые до этого выпускали такую продукцию, поскольку производство биодизеля убыточно, и решение отказаться от его выпуска принято для повышения эффективности производства предприятий отрасли.

Руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля  выполнить необходимые показатели предприятию будет достаточно сложно.

Во время визита Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года.

ОНТ
 
 
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Беларусь с 2020 года полностью откажется от выпуска биодизельного топлива, соответствующее заявление сделал председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посещая...
 
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