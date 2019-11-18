Беларусь с 2020 года отказывается от производства биодизеля

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь с 2020 года полностью откажется от выпуска биодизельного топлива, соответствующее заявление сделал председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посещая ОАО «Могилевхимволокно».

Выпуск биодизеля в 2020 году прекратят все предприятия концерна, которые до этого выпускали такую продукцию, поскольку производство биодизеля убыточно, и решение отказаться от его выпуска принято для повышения эффективности производства предприятий отрасли.

Руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля выполнить необходимые показатели предприятию будет достаточно сложно.

Во время визита Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года.

ОНТ