В Беларуси планируют пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси в 2020 году планируется пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой перед открытием Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, доля малого и среднего предпринимательства в ВВП сегодня увеличивается не очень высокими темпами. Планируется, что по итогам 2019 года она составит 28,8%. «Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016-2020 годов», — констатировал Дмитрий Крутой.

При этом он отметил, что структура экономики меняется. И даже в сегменте промышленности сегодня уже 25% частных компаний. По словам министра, это огромное достижение — за последние 13 лет их доля увеличилась почти в три раза.

Но есть сложности учета и расчета этой доли, отметил министр. «Мы с Белстатом в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность — неправильно», — сказал Дмитрий Крутой. В качестве примера он привел IT-компании, которые имеют огромную экспортную выручку и при этом численность их персонала не увеличивается.

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