Уровень безработицы в Минской области составляет 0,2%

Источник материала: Единство

Так, в области на одного безработного приходится 12 рабочих мест. Востребованы зоотехники, животноводы, врачи, медсестры, ветеринары.

Всего же в общереспубликанском банке вакансий доступно более 80 тыс. предложений, большинство из них по рабочим специальностям.

К слову, безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям. Некоторые из них интегрированы, и человек может одновременно получить две и более специальности. Те, кто не трудоустроился после первого обучения, имеют право снова обратиться в службу занятости, и более 90% из них уже находит работу.