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Уровень безработицы в Минской области составляет 0,2%

19.11.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, в области на одного безработного приходится 12 рабочих мест. Востребованы зоотехники, животноводы, врачи, медсестры, ветеринары.

Всего же в общереспубликанском банке вакансий доступно более 80 тыс. предложений, большинство из них по рабочим специальностям.

К слову, безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям. Некоторые из них интегрированы, и человек может одновременно получить две и более специальности. Те, кто не трудоустроился после первого обучения, имеют право снова обратиться в службу занятости, и более 90% из них уже находит работу.

http://minsk-region.gov.by/

 
 
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На рынке труда в Минской области растет количество рабочих мест. Уровень безработицы здесь составляет 0,2% – это меньше, чем в других регионах Беларуси.
 
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