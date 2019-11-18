«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

Вся стройка разделена на кварталы: «Евразия», «Северная Америка», «Эмиратс люкс», «Азия», «Южная Европа», квартал «Мировых танцев», квартал «Чемпионов» и др.

Полностью завершенных кварталов в комплексе «Минск Мир» еще нет, но ближе всего к готовности квартал «Эмиратс люкс». После того, как в эксплуатацию будут введены еще два дома «Жемчужина», останется достроить дом «Эмиратс Волна» и торговый центр – и квартал будет готов. По словам сотрудников Dana Holdigs, это произойдет уже через несколько месяцев.

— Уникальность квартала «Эмиратс люкс» – в создании настроения приморского курортного города. Это достигается цветовой гаммой фасадов, широким использованием панорамного остекления, своеобразными архитектурными формами возводимых зданий, — рассказал председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич. — На данный момент в этом квартале в четырех домах квартиры распроданы полностью, в остальных остались свободными около двух десятков квартир.

При этом строительные работы ведутся круглосуточно во всех 16 кварталах комплекса, и сейчас можно купить квартиру в новостройке в 10 из них. Однако сказать, какой именно квартал пользуется популярностью среди покупателей, сейчас, по словам застройщика, нельзя.

— Все кварталы многофункционального комплекса «Минск Мир» пользуются популярностью, выделить какой-то один не получится. Ведь у каждого квартала есть свои особенности и преимущества, из которых в совокупности складывается ценность комплекса «Минск Мир» как инновационного и самого масштабного проекта Европы, — рассказал Вибор Мулич. — Но если измерять популярность количеством реализованных квартир, то на первом месте будет квартал «Эмиратс люкс». Он стал застраиваться первым во всем комплексе, а значит, и продажа квартир началась в первую очередь.