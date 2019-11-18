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«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

19.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Минск Мир» претендует на звание одного из самых больших строительных проектов Европы. Масштаб стройки более-менее можно представить, если увидеть весь макет проекта целиком — сейчас он выставлен на всеобщее обозрение в ТЦ «Дана Молл» на ул. П.Мстиславца, 11. Мы поговорили с председателем Совета директоров «Дана Холдингз» Вибором Муличем о ценах, перспективах и необходимой инфраструктуре проекта. 

«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

Из чего состоит «Минск Мир»: подробно о кварталах

«Минск Мир» — самый масштабный проект Dana Holdings. На территории более 300 гектаров запроектированы не только жилые, но и административно-бытовые здания и помещения, в том числе школы, детские сады, торговые центры и спортивные объекты, кафе, рестораны, магазины и многие другие объекты сферы услуг. В комплексе будет построен также самый большой в стране торгово-развлекательный центр и Международный финансовый центр. Всего – это более 3 млн квадратных метров.

«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

Вся стройка разделена на кварталы: «Евразия», «Северная Америка», «Эмиратс люкс», «Азия», «Южная Европа», квартал «Мировых танцев», квартал «Чемпионов» и др.

Полностью завершенных кварталов в комплексе «Минск Мир» еще нет, но ближе всего к готовности квартал «Эмиратс люкс». После того, как в эксплуатацию будут введены еще два дома «Жемчужина», останется достроить дом «Эмиратс Волна» и торговый центр – и квартал будет готов. По словам сотрудников Dana Holdigs, это произойдет уже через несколько месяцев.

— Уникальность квартала «Эмиратс люкс» – в создании настроения приморского курортного города. Это достигается цветовой гаммой фасадов, широким использованием панорамного остекления, своеобразными архитектурными формами возводимых зданий, — рассказал председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич. — На данный момент в этом квартале в четырех домах квартиры распроданы полностью, в остальных остались свободными около двух десятков квартир.

При этом строительные работы ведутся круглосуточно во всех 16 кварталах комплекса, и сейчас можно купить квартиру в новостройке в 10 из них. Однако сказать, какой именно квартал пользуется популярностью среди покупателей, сейчас, по словам застройщика, нельзя.

— Все кварталы многофункционального комплекса «Минск Мир» пользуются популярностью, выделить какой-то один не получится. Ведь у каждого квартала есть свои особенности и преимущества, из которых в совокупности складывается ценность комплекса «Минск Мир» как инновационного и самого масштабного проекта Европы, — рассказал Вибор Мулич. — Но если измерять популярность количеством реализованных квартир, то на первом месте будет квартал «Эмиратс люкс». Он стал застраиваться первым во всем комплексе, а значит, и продажа квартир началась в первую очередь.

«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

По планам инфраструктура будет появляться сразу, вместе с новыми жилыми домами

Особенность МФК «Минск Мир» в том, что по планам сразу вместе с новыми домами будет развиваться и инфраструктура. Строительная компания запроектировала детские сады, школы, поликлиники, магазины и дороги. При этом финансировать возведение объектов социальной инфраструктуры будет город. 

— Судить о том, как развивается инфраструктура комплекса, можно по кварталу «Эмиратс люкс», наиболее близком к завершению. У каждого дома – детские и игровые площадки, зоны отдыха и велодорожки, плоскостные автостоянки, зеленые насаждения. У границ квартала построен и введен в эксплуатацию девятиуровневый паркинг, а по соседству, во дворе дома «Диадема» – детский сад. На внутриквартальной территории, как и было запроектировано, в данный момент ведется строительство крупного торгового центра.

Сейчас в комплексе активно ведется строительство основных транспортных магистралей, а также станции метро, — пояснил Вибор Мулич.

«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

В Минске появится международный финансовый центр, как в Дубае

В декабре начнется строительство международного финансового центра Minsk World. Застройщик обещает, что на его базе будут максимально широко использоваться цифровые технологии с использованием потенциала и компетенций созданного в Беларуси Парка высоких технологий. 

— Уникальность Международного финансового центра Minsk World – в предоставлении того уровня услуг для ведения бизнеса и выгодного инвестирования, который задан Международным финансовым центром в Дубае – IFC, — пояснил Вибор Мулич. — Создание минского центра ведется в тесном сотрудничестве с партнерами из МФЦ Дубая и обеспечивается как подписанными соглашениями нашей компании, так и достигнутыми договоренностями на правительственном уровне.

Минский МФЦ будет способствовать становлению в Беларуси инфраструктуры цифровой экономики и станет одним из островков мировой системы IFC, единственным в европейском регионе.  

«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта

Что можно купить сейчас и вырастут ли цены по мере развития «Минск-Мира»

Сейчас купить квартиру в квартале «Эмиратс люкс» в уже готовом доме можно от 1190 евро за «квадрат». В итоге «трешка» общей площадью 86,5 кв.м, расположенная на 13-м этаже, обойдется в 110 тысяч евро (при 100% оплате). При этом свободных квартир осталось действительно мало.

Самая дешевая квартира сейчас продается в квартале «Азия» в доме «Гонконг». Апартаменты общей площадью 29,6 кв.м обойдутся в 38,1 тысячи евро.

Самая дорогая квартира расположена в «Квартале Чемпионов» в доме «Пекин». Это пятикомнатная квартира общей площадью 151 кв.м и  стоимостью 176,2 тысячи евро.

Застройщик подчеркивает, что уровень цен определяется множеством факторов, но в первую очередь – это баланс спроса и предложения с учетом текущих экономических условий. 

— На старте продаж цены обычно ниже, при завершении строительства они повышаются – это общепризнанное правило девелопмента во всем мире.

Кроме того, ценность жилых и коммерческих помещений определяется престижностью комплекса, его развитостью и востребованностью. Как правило, рост стоимости по мере завершения строительства обеспечивается интересами тех, кто инвестировал на ранних этапах с целью получения прибыли. Так, например, стоимость коммерческих помещений в комплексе «Маяк Минска», который практически завершен, выросла по сравнению с началом строительства более чем в два раза, — подчеркнул Вибор Мулич.

«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
«Минск Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов». Поговорили с Dana Holdings о ценах и перспективах проекта
 
Теги: Минск
 
 
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«Минск Мир» претендует на звание одного из самых больших строительных проектов Европы. Масштаб стройки более-менее можно представить, если увидеть весь макет...
 
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