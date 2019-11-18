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«Выборы не создают некий период беззакония». Ермошина оценила отчет ОБСЕ о недемократических выборах

19.11.2019 11:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отчет БДИПЧ ОБСЕ о прошедших выборах в Беларуси субъективен и не подтвержден аргументами. Так глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала TUT.BY заявление международных наблюдателей о том, что выборы в Беларуси не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава ЦИК считает, что мало написать в отчете, что отменена регистрация кандидатов или лишены аккредитации доверенные лица. Наблюдательная миссия должна была проанализировать то, насколько это [отмена регистрации, лишение аккредитации] соответствует национальному законодательству.

— Ведь выборы не создают некий период беззакония, когда можно все. Во время выборов действуют те же нормы и правила, которые действуют в обычной жизни. Поэтому просто перечислять то количество лиц, которые не смогли участвовать в выборах, потому что регистрация отменена, — односторонняя подача информации, которая не раскрывает суть вопроса. Точно так же никакие аргументы и доказательства не приводятся [в отчете] при упоминании «фактов» о фальсификации и вбросов бюллетеней. В связи с этим мы считаем, что это [отчет ОБСЕ] не более и не менее как политическое заявление, у которого недостаточная юридическая основа, — считает Лидия Ермошина.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что эти выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».

— В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность, — заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

 
 
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Наблюдатели от ОБСЕ считают, что эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. По их мнению существует опасность...
 
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