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МИД об отчете ОБСЕ: Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам

19.11.2019 11:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД Беларуси считают, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления по итогам прошедших парламентских выборов в Беларуси международных наблюдательных миссий и Европейской службы внешних действий.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей. И по оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС.

В то же время в МИД сожалеют, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов.

— Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей. Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, — серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий, — считает Глаз.

В МИД напоминают, что Беларусь неоднократно говорила западным партнерам, что готова к конструктивной критике, но никогда не примет безосновательное и тотальное шельмование, а избирательные процедуры и законодательство в стране если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем.

— Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам, — заявляют в МИД. — Беларусь готова к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия в сферах взаимного интереса со всеми нашими международными партнерами. Только диалог и сотрудничество, а не давление, шантаж и санкции позволят двигаться вперед по вопросам, которые отвечают интересам как самой Беларуси, так и наших партнеров.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что эти выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».

— В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность, — заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

 
 
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Во внешнеполитическом ведомстве считают, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных...
 
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