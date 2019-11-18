Расходы бюджета на субсидирование услуг ЖКХ в 2020 году составит 567 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Расходы бюджета на субсидирование жилищно-коммунальных услуг в 2020 году составят 567 млн рублей, заявил первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя бюджет в парламенте.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На капремонт и замену лифтов в 2020 году в бюджете заложено 186,5 млн рублей. «Эти ресурсы позволяют обеспечить выполнение задания по замене лифтов, установленное на 2020 год госпрограммой «Комфортное жилье», — отметил замминистра.

На проведение капремонта жилья предусмотрено направить 239,5 млн рублей. Это позволит обеспечить ввод после капремонта примерно 2% жилфонда.

На благоустройство жилфонда направят 668 млн рублей.

Объемы субсидирования услуг пассажирского транспорта составят около 292 млн рублей, это на 6,4% ниже уровня 2019 года.

Напомним, согласно с разработанной с участием Всемирного банка дорожной картой, население Беларуси с 2026 года будет компенсировать затраты на отопление в полном объеме. Основной объем субсидий на ЖКХ сейчас идет на эти цели.