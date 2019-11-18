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Узбекский плов и белорусский хлеб

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Евгений Евгеньевич Ниязов, тракторист-механизатор КСУП "Субботники".
Ему сорок восемь лет. 
Родился в Самаркандской области в небольшом городке, где и прожил до призыва в армию. Отец работал водителем, мать - швеей, третий ребенок в семье. Закончил вечернюю школу.

Узбекский плов и белорусский хлеб

Служил в Минске в войсках ПВО радиомехаником. Так и остался в Беларуси, познакомившись с девушкой из ивьевских мест. Супруга родом из Жемыславля - Ирина Станиславовна, сейчас она работает клейщиком на "Ромаксе" в Липнишках. Дал бог семье троих детей: старший сын газорезчик на "Техмаше" в Гераненах, средний - водитель-дальнобойщик, младший - школьник.
С 1992 года - в Жемыславле, а это 27 лет труда в местных колхозах - СПК, КСУПах. Вначале был колхоз "Жемыславль", теперь КСУП "Субботники".
Динамика выработки на протяжении последних трех лет (в условных эталонных гектарах): 2016 - 2841 га, 2017 - 3184 га, 2018 - 4723. И в 2019 году показатели работы выше прошлогодних.
В прошлом году на областных “Дажынках”, проходивших в Ивье, Е. Ниязов занял второе место по области на кормозаготовках, награждался с высокой трибуны.
Раньше на кормоуборочном комбайне без устали трудился шесть лет. И на МТЗ работал, и на немецкой технике, и на "Джон Дире". Теперь - только на "Амкодоре". Получил инфаркт, была оформлена третья группа инвалидности (слава богу, сняли). Одному работать в поле нельзя, пришел для себя к печальному выводу. И перестроился на другой вид деятельности. Заготовка кормов, трамбовка силосных ям - на "Амкодоре" найдется каждый день работа. И зимой ее не меньше. Обслуживать животноводческие фермы нужно постоянно. По роду деятельности география работ по всему хозяйству: и в Каменчанах, и в другом месте на месяц найдется дела. 
Лучший механизатор всегда зарабатывал, для большой семьи и денег нужно больше.
Получал грамоты, премии. Свободного времени у него никогда не было. Посевная, уборка сменялись вывозом органики, - работы у механизатора всегда много.
Этот напряженный ритм стал привычной нормой жизни.
Механизаторы - это особая каста. Хотя их кожа огрубела, а руки мозолисты и черны, но это "белая кость", авангард аграрного сектора. Такие, например, субботникские механизаторы Виктор Францевич Мацкевич, Юрий Чеславович Юхневич. Всех представителей профессии иожно называть поименно, ибо они - лучшие.
И Евгений Евгеньевич Ниязов - один из них. Равный среди лучших.
Ивьевский район стал для него родным. Мама и сестра остались в Узбекистане, не могут за бесценок оставить там жилье. 
Супруга иногда готовит в семье узбекский плов. А хлеб на столе - всегда белорусский. К этому хлебу Евгений Ниязов причастен уже двадцать семь лет.

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Минск
 
 
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Евгений Евгеньевич Ниязов, тракторист-механизатор КСУП "Субботники".Ему сорок восемь лет. Родился в Самаркандской области в небольшом городке, где и прожил...
 
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