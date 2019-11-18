Узбекский плов и белорусский хлеб

Источник материала: Ивьевский край

Евгений Евгеньевич Ниязов, тракторист-механизатор КСУП "Субботники".

Ему сорок восемь лет.

Родился в Самаркандской области в небольшом городке, где и прожил до призыва в армию. Отец работал водителем, мать - швеей, третий ребенок в семье. Закончил вечернюю школу.





Служил в Минске в войсках ПВО радиомехаником. Так и остался в Беларуси, познакомившись с девушкой из ивьевских мест. Супруга родом из Жемыславля - Ирина Станиславовна, сейчас она работает клейщиком на "Ромаксе" в Липнишках. Дал бог семье троих детей: старший сын газорезчик на "Техмаше" в Гераненах, средний - водитель-дальнобойщик, младший - школьник.

С 1992 года - в Жемыславле, а это 27 лет труда в местных колхозах - СПК, КСУПах. Вначале был колхоз "Жемыславль", теперь КСУП "Субботники".

Динамика выработки на протяжении последних трех лет (в условных эталонных гектарах): 2016 - 2841 га, 2017 - 3184 га, 2018 - 4723. И в 2019 году показатели работы выше прошлогодних.

В прошлом году на областных “Дажынках”, проходивших в Ивье, Е. Ниязов занял второе место по области на кормозаготовках, награждался с высокой трибуны.

Раньше на кормоуборочном комбайне без устали трудился шесть лет. И на МТЗ работал, и на немецкой технике, и на "Джон Дире". Теперь - только на "Амкодоре". Получил инфаркт, была оформлена третья группа инвалидности (слава богу, сняли). Одному работать в поле нельзя, пришел для себя к печальному выводу. И перестроился на другой вид деятельности. Заготовка кормов, трамбовка силосных ям - на "Амкодоре" найдется каждый день работа. И зимой ее не меньше. Обслуживать животноводческие фермы нужно постоянно. По роду деятельности география работ по всему хозяйству: и в Каменчанах, и в другом месте на месяц найдется дела.

Лучший механизатор всегда зарабатывал, для большой семьи и денег нужно больше.

Получал грамоты, премии. Свободного времени у него никогда не было. Посевная, уборка сменялись вывозом органики, - работы у механизатора всегда много.

Этот напряженный ритм стал привычной нормой жизни.

Механизаторы - это особая каста. Хотя их кожа огрубела, а руки мозолисты и черны, но это "белая кость", авангард аграрного сектора. Такие, например, субботникские механизаторы Виктор Францевич Мацкевич, Юрий Чеславович Юхневич. Всех представителей профессии иожно называть поименно, ибо они - лучшие.

И Евгений Евгеньевич Ниязов - один из них. Равный среди лучших.

Ивьевский район стал для него родным. Мама и сестра остались в Узбекистане, не могут за бесценок оставить там жилье.

Супруга иногда готовит в семье узбекский плов. А хлеб на столе - всегда белорусский. К этому хлебу Евгений Ниязов причастен уже двадцать семь лет.

П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.