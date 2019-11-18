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Всегда в почете труд агрария

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Всегда в почете труд агрария
Всего в сельском хозяйстве Беларуси занято более 330 тысяч работников, которые трудятся, чтобы накормить страну. Около двух тысяч из них - аграрии района. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - это праздник всех тех, кто возделывает землю, ухаживает за скотом, перерабатывает зерно и молоко, а также тех, кто трудится в научных лабораториях, и тех, кто отвечает за сферу культуры на селе.
Аграрии - люди незаменимой профессии, которые изо дня в день делают свое важное дело. Они - основа могущества и процветания нашей страны.
В дни праздника принято говорить о достигнутом, обозначить направления дальнейшего движения. О завершающемся сельскохозяйственном годе корреспонденту газеты “Іўеўскі край” рассказал главный аграрий Ивьевщины, первый заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Виталий Станиславович Милюнец.

- За период с января по сентябрь 2019 года сельскохозяйственными организациями района произведено валовой продукции на сумму 52,1 миллиона рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 106,9 процента при задании 115,1 %. В растениеводстве темп роста производства продукции сложился на уровне 117,1 %, в животноводстве 98,5 %.
В отрасли растениеводства значительно увеличился валовой сбор зерна зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, убранной на зерно, и составил в 2019 году 47 тыс. тонн, темп роста составил 135% к уровню 2018 года, прирост весом - более 12 тысяч тонн. Средняя урожайность в бункерном весе - 26 ц/га. Производство зерна с одного балло-гектара уборочной площади составило 73 кг. Лучшие результаты по производству зерна получены в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро", где валовой сбор зерна, с учетом кукурузы, убранной на зерно, в бункерном весе составил 21,1 тыс. тонн, прирост к уровню 2018 года составил 6,6 тыс. тонн, производство зерна с одного балло-гектара уборочной площади характеризуется показателем в 102 кг. Всегда в почете труд агрария
Передовым комбайнером в текущем году признан комбайнер филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" Виктор Генрихович Бутрим, который комбайном КЗС-1218 намолотил 1864 тонны зерна.
В текущем году увеличились объемы производства картофеля. На 1 ноября было убрано 357 гектаров, накопано 10,1 тысячи тонн, что больше уровня 2018 года на 2595 тонн. Урожайность с одного гектара составила 283 центнера. Лучшим механизатором по итогам года на уборке картофеля признан Иван Брониславович Усс, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".
Плодотворно потрудились сельскохозяйственные организации на производстве кормов. Их производство в кормовых единицах на одну условную голову скота за январь-октябрь 2019 года составило 34,0 центнера кормовых единиц, в том числе кормов из трав - 26,3 центнера кормовых единиц. Лучшей сельскохозяйственной организацией по производству кормов в текущем году признан СПК "Трабы". Лучшим комбайнером на заготовке кормов по итогам районного соревнования признан тракторист-машинист КСУП "Субботники" Юрий Юзефович Жебрик.
Завершена уборка сахарной свеклы. Итоги соревнования среди сельскохозяйственных организаций будут подведены после сдачи свеклы на перерабатывающее предприятие. Среди трактористов-машинистов занятых на уборке сахарной свеклы, по итогам районного соревнования признан тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" Евгений Валерьевич Стельмах.

На 1 ноября 2019 года в сельскохозяйственных организациях района насчитывается 27,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9,4 тыс. коров. Поголовье свиней по району составляет 5,9 тыс. голов. Данное поголовье размещено на 41 животноводческой ферме, в том числе на 21 молочнотоварной ферме, комплексе по откорму крупного рогатого скота и свиноводческом комплексе. 86 % от всего поголовья коров молочного направления содержатся на современных молочнотоварных фермах и комплексах с технологией доения в доильных залах.
Производство молока в текущем году увеличилось к уровню 2018 года на 648 тонн, темп роста составил 102%. Продуктивность молока от коровы остается невысокой - 3514 кг, прирост +83 кг. Объемы реализации молока увеличились на 1,7%.
Производство мяса КРС за отчетный период составило 3299 тонн, или 104,3 % к 2018 году, среднесуточный привес сложился на уровне 574 грамма (минус 9 граммов к 2018 г.).
Среднемесячная заработная плата одного работника сельскохозяйственной организации за январь-сентябрь 2019 года сложилась на уровне 547,8 рубля, темп роста к уровню 2018 года 117,8%. На одного среднесписочного работника получено 19,6 тысячи рублей денежной выручки от реализации продукции, или 110,7%.
По состоянию на 1 октября в 6 сельскохозяйственных организациях района работают 1938 человек. Численность руководящих работников и специалистов всех уровней составляет 314 человек.
Укрепляется отрасль и молодыми специалистами. Отрадно, что в сельское хозяйство района приходят работать молодые кадры. В нынешнем году прибыл 21 молодой специалист, из них 14 - со средним специальным образованием и 7 - с высшим образованием.

В сельском хозяйстве не может не быть проблем и первоочередных задач, мест, где следует подтянуться, добавить сил и энергии.
Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций остается сложным. По итогам девяти месяцев текущего года получено 35,3 млн. рублей выручки от реализации продукции, темп роста составил 107,1%. Чистая прибыль 1,6 млн. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого года на 0,7 млн. рублей. Уровень рентабельности по чистой прибыли составил 4,8 %.
Есть все необходимое для улучшения ситуации - техника и люди. Перспективы развития аграрной отрасли хорошие. Для увеличения объемов выращенной продукции, производства молока и мяса вносят свой посильный вклад все труженики района. Люди знают свое дело, ответственно к нему относятся. Хочется сказать им слова благодарности и признательности от имени райисполкома, всех ивьевчан за то, что они преданы своей профессии, укрепляют продовольственную безопасность нашей страны, с честью несут высокое звание работника сельского хозяйства.
- Спасибо большое, Виталий Станиславович.

Материал подготовил
В. ПОБОЛЬ.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Всего в сельском хозяйстве Беларуси занято более 330 тысяч работников, которые трудятся, чтобы накормить страну. Около двух тысяч из них - аграрии района. День...
 
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