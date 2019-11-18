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Лукашенко рассказал, зачем назначил Виктора помощником по нацбезопасности

19.11.2019 13:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что в назначении его сына Виктора на должность вице-президента НОК нет никакой конспирологии. И он пока не принял решение — останется ли тот на посту помощника президента по национальной безопасности.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность — дай бог каждому, приличная — помощник по национальной безопасности», — сказал Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что предложение выдвинуть на пост первого вице-президента Виктора Лукашенко исходило не от него.

«Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался», — отметил глава государства. Вместе с тем он признался, что еще колеблется по поводу того, будет ли Виктор Лукашенко совмещать две должности. «Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами, — пояснил белорусский лидер. — Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы не дай бог не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как „Алмаз“, „Альфа“, ОСАН (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени».

По его словам, уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента, если это случится, станет приличной потерей. «Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности», — добавил Александр Лукашенко.

С назначением Виктора Лукашенко первым вице-президентом НОК глава государства связывает перспективы продвижения Беларуси в международном спорте. «Вы знаете, кто сегодня работает в международных структурах, что это за люди, кто возглавляет (спортивные. — Прим.) движения в конкретных странах и как с ними надо работать», — уточнил президент.

 
 
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По его словам, уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента, если это случится, станет приличной потерей. «Я пока не вижу человека, который исполнял бы...
 
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