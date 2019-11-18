Бюджет ФСЗН утвержден: сколько государство потратит на пенсии, пособия и больничные

Источник материала: Tut.by

Проект закона о бюджете Фонда соцзащиты населения во вторник прошел первое и второе чтение в палате представителей, передает корреспондент TUT.BY.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Как сообщила, представляя законопроект парламентариям, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, доходы ФСЗН на 2020 год предусмотрены в размере 17,2 млрд рублей (темп прироста к базовому сценарию 2019 года 14,3%). В структуре доходов удельный вес обязательных страховых взносов традиционно доминирует — 86%. Поступления ожидаются в объеме 14,8 млрд рублей (+10,8%). Сумма поступлений на профессиональное пенсионное страхование составляет 135 млн рублей (0,8% доходов Фонда). Неналоговые доходы бюджета Фонда составляют 262 млн рублей, из них 56,7% — доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования в банке. Среди других доходов — поступление 98 млн рублей на выплату пенсий прибывшим из-за границы.

Общая сумма субвенций за счет республиканского бюджета составляет 2 млрд рублей, в том числе 973 млн рублей — возмещение расходов, финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета (социальные пенсии, пенсии госслужащим, некотоыре пособия семьям). На обеспечение пенсий на уровне не менее 40% средней зарплаты по стране за счет республиканского бюджета планируется направить 777 млн рублей (590 млн рублей планировалось в нынешнем году, направлены не были).

Расходы Фонда составят в следующем году 17 млрд рублей (+14,4%). Основная сумма, 13,3 млрд рублей или 78,3% средств, пойдет на выплату пенсий. В том числе 13 млрд — на трудовые пенсии. Повышение трудовых пенсий, как и в нынешнем году, обещают не реже раза в год. Перерасчет минимальных трудовых и социальных пенсий будет происходить ежеквартально.

На выплату больничных, пособий по уходу за детьми, инвалидами уйдет 3,4 млрд рублей. Пособия семьям с детьми составят 2,5 млрд рублей (+11,7% к 2019 году). Самой затратной статьей тут станет выплата пособия по уходу за детьми до трех лет — 1,5 млрд рублей.

На больничные из средств ФСЗН уйдет 745 млн рублей.

На выплату пособий и пенсий гражданам, приехавшим из-за границы, направят 113 млн рублей. Пенсию будут выплачивать 29 тысячам иностранных пенсионеров, живущих в Беларуси (это преимущественно граждане России), и 9 тысячам белорусских пенсионеров (примерно по 4 тысячи живет в России и Латвии).

Ирина Костевич рассказала, что за январь-октябрь нынешнего года бюджет ФСЗН исполнен с профицитом более 62 млн рублей. «Конечно, в ноябре и декабре потребуется привлечение субвенций из республиканского бюджета в рамках предусмотренных средств», — отметила она. Минстр подчеркнула, что в сентябре норматив о соотношении средней пенсии к зарплате составил более 40%. Такой уровень удастся удержать и в октябре-ноябре, полагает она.

Отвечая на вопрос о том, как поступают в Фонд средства от самозанятых, число которых растет, Костевич признала, что, с учетом добровольности этих взносов, средства поступают в минимальном объеме.

— Мы развернули большую разъяснительную работу. Старость никто не отменял, и молодое поколение и каждый из нас должен думать о том, какой уровень жизни у него будет при выходе на пенсию. Но увы, порядок для самозанятых добровольный и пришло только порядка 230 человек на добровольное пенсионное страхование. Это очень маленький уровень. Будем продолжать разъяснительную работу.