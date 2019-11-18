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Компания А1 объявила об увеличении стоимости популярных тарифных планов с 1 декабря
19.11.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, с 1 декабря 2019 года на большинстве действующих тарифных планов для физических лиц, появившихся в портфолио компании в 2019 г., будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг.
Например, для абонентов тарифных планов «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL» объем включенного интернет трафика увеличится и составит 10, 25 и 40 ГБ соответственно, при этом также будут добавлены: безлимит на мессенджеры – для «Комфорт S», безлимит на мессенджеры и социальные сети – для «Комфорт M», безлимит на YouTube – для «Комфорт XL». У тарифного плана «Комфорт L» появится опция безлимит звонков в другие сети в рамках акции для всех абонентов тарифного плана.
На молодежных тарифных планах линейки «lemon» также произойдет увеличение объема интернет-пакетов в 2-2,5 раза при сохранении возможности их накопления: абонентам тарифного плана «lemon Y» станут доступны 8 ГБ, а «lemon X» – 20 ГБ.
Станет доступным для подключения пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» на тарифных планах «lemon X», «Комфорт L», «Комфорт XL», а также пакет «Ночной безлимит» на «Комфорт S», «Комфорт M» и «Комфорт L».
На тарифных планах «Привет. Звонки», «Привет. Звонки+Интернет» в зависимости от подписки пакет интернет-трафика будет расширен до 800 МБ, а также удвоено количество SMS.
Также изменения условий обслуживания коснутся и корпоративных клиентов. Так, с 1 декабря 2019 года на тарифных планах линейки для юридических лиц «Бизнес-план» будет добавлен новый пакет интернет-трафика «Безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/с». Одновременно с появлением дополнительной опции изменится стоимость сверх включенных в абонентскую плату интернет-трафика и голосовых вызовов в другие сети, а также стоимость услуги «Безлимит минут во все сети». Кроме того, для пользователей тарифных планов архивной линейки «Комфорт+ для бизнеса» изменится стоимость опции «Безлимитный интернет». Подробная информация по
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