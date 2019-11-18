«Тумана в наших отношениях нет». Румас в Москве встречается с Медведевым

Источник материала: Tut.by

«Тумана в наших отношениях нет», отметил Сергей Румас во время заседания Совета министров Союзного государства. Премьер-министра Беларуси процитировала в Facebook его пресс-секретарь, а первые подробности встречи появились на сайте правительства России.



Фото: пресс-служба правительства России

— Дмитрий Анатольевич, когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я когда спускался, даже немного неловко себя почувствовал, — сказал Румас.

— Это не наши проделки, — отшутился премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— Но когда уже подъезжали к Горкам, то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет, — отметил Румас.

Перед началом Совмина премьеры провели двухстороннюю встречу.

— Изначально мы договаривались, что заседание Совета министров Союзного государства проведем максимально компактно, чтобы приехавшие сюда коллеги вместе с российскими коллегами могли продолжить консультации в рамках процессов, которые в настоящий момент идут по «дорожным картам», — пояснил Медведев.

Пока согласовано 16 из 31 дорожной карты, ключевые вопросы, вроде цен на энергоносители, остаются не урегулированными.

— Мы встречаемся в преддверии очень важного события в российско-белорусских отношениях. Я имею в виду, естественно, 20-летие Договора о создании Союзного государства, который определил основные направления и этапы нашей интеграции. Срок, в общем, уже достаточно немаленький, — сказал Медведев.

В повестке дня союзного Совмина 14 вопросов. Прежде всего это итоги торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и за первое полугодие этого года. По итогам 2018 года товарооборот увеличился на 10% и превысил 35 млрд долларов. В 2019 году есть некоторое сокращение: минус 2% за январь — сентябрь.

— Думаю, что это явление временное, что по итогам года положение выправится. Применительно к белорусскому экспорту в Россию это уже произошло: за девять месяцев он вырос почти на 4%, — пояснил премьер России.

— Хочу прямо сказать, что хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестициии и которые мы регулярно обсуждаем. Это касается и российской стороны, и белорусской стороны. Условия субсидирования и кредитования, финансовые взаимоотношения, вопросы доступа к государственным закупкам — темы непростые. Нужно по всем этим темам искать компромиссы и взаимоприемлемые решения. Стремиться, чтобы наши компании были в равноправных и благоприятных условиях. И конечно, желательно наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран. Поддерживать малый и средний бизнес. Особенно в секторах, которые мы считаем перспективными, — заявил Медведев.

Он отметил расширение взаимодействия между инновационным центром «Сколково» и Минским парком высоких технологий. Успешное сотрудничество российских и белорусских компаний в фармацевтике, в производстве препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Экзамен для премьеров. Румас и Медведев попытаются снять барьеры для «углубленной интеграции»