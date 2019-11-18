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Ветераны отрасли - пятитысячники

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Мария Станиславовна Лапыш, ветеран труда, бывшая оператор машинного доения фермы д. Еденцы КСУП "Субботники".

Ветераны отрасли - пятитысячники

Она живет в д. Еденцы. Начинала работать дояркой, когда на ферме использовался ручной труд. В 90-м году после строительства новой фермы появился молокопровод. Сегодня уже нет молочной фермы, только откорм КРС. 
Тридцать шесть лет Мария Станиславовна трудилась оператором машинного доения. Она входила в "клуб пятитысячников" по надоям молока. Будучи на пенсии, еще семь лет трудилась оператором. Добивалась высоких надоев, была постоянно на виду, ездила на областные семинары. 
Ферма для семьи Лапыш - дело общее. Муж, Ростислав Павлович, 25 лет также трудился слесарем на молочнотоварной ферме, сейчас тоже на заслуженном отдыхе. Это достойная пара, они ценят и берегут друг друга. У них многодетная семья: воспитали четверых детей. Сын Александр работал в отделении "Охрана" в Ивье, сейчас - водитель-дальнобойщик. Дочка Валентина - зоотехник-селекционер на животноводческом комплексе в Субботниках, закончила аграрный университет, вся ее трудовая биография, как и у мамы, пишется на ферме. Сын Андрей трудится в Лидском районе электросетей, дочь Инна - в г. Лиде на "Оптике". Шестеро внуков у супругов Лапыш. Старший внук недавно вернулся из армии. 
Мария Станиславовна работала под руководством Арико, Сенкевича, Лихорада, Найдена. Все руководители высоко ценили труд одного из лучших операторов машинного доения хозяйства. 
Иначе, как изматывающей, эту работу не назовешь. Когда другие люди еще видели сны, она уже была на ферме. Привыкшая к нелегкому труду, без особых усилий поднимала тяжелые мешки с мукой, рассыпая корма по кормушкам. Коровы вроде бы всегда отвечали благодарностью, но, только проработав годы на ферме, знаешь, насколько этот труд травмоопасен. И это стоило тридцати шести лет труда доярки.

 
 
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Мария Станиславовна Лапыш, ветеран труда, бывшая оператор машинного доения фермы д. Еденцы КСУП "Субботники". Она живет в д. Еденцы. Начинала работать дояркой,...
 
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