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«Предсказанный» Лукашенко парламент: без атамана, каждый третий - «старый», десятый - коммунист

19.11.2019 15:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламентские выборы в Беларуси завершились традиционным непризнанием их демократическими со стороны БДИПЧ ОБСЕ, а Евросоюз назвал их упущенной возможностью. Белорусская сторона — МИД и ЦИК — тоже традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».


Самое примечательное в новом парламенте то, что в нем нет ни одного оппозиционера. TUT.BY собрал еще несколько ярких фактов о новом составе Палаты представителей.

«Стерильный»

Состав белорусского парламента седьмого созыва не стал неожиданностью для большинства политологов, экспертов и журналистов — он «стерилен» от оппозиции. В 2016 году белорусские власти впервые за 12 лет пропустили в парламент двух оппозиционных кандидатов — Анну Канопацкую и Елену Анисим. В последующем в том числе это привело к улучшению отношений с Западом — де-факто белорусский парламент был признан другими европейскими парламентами.


Три года в парламенте Анисим и Канопацкая как могли продвигали общественные инициативы, голосовали против спорных законопроектов, инициировали важные законопроекты и — возможно, это стало одним из главных плюсов присутствия их в Овальном зале — показывали их общественности до принятия парламентом, рассказывали о зарплатах депутатов и о том, что вообще происходит на заседаниях.

Но эксперимент с оппозицией в парламенте власти решили свернуть, и сначала отказали Канопацкой и Анисим в регистрации кандидатами в депутаты, а потом выяснилось, что кандидатов от оппозиции в парламенте и вовсе не будет. 

Все с тем же спикером?

Семидесятилетний спикер парламента четвертого, пятого и шестого созывов Владимир Андрейченко стал депутатом в четвертый раз подряд. До прихода в Палату представителей он 11 лет был сенатором. Баллотируется Андрейченко всегда по одному и тому же избирательному округу — Докшицкому.


«Андрэйчанку і мёртвы ведае». Репортаж из Докшиц, где спикер парламента в четвертый раз идет на выборы

Изберут ли новые депутаты Андрейченко спикером снова, пока вопрос открытый. Хотя, если учесть, что треть парламента — депутаты предыдущего созыва, то шансы Андрейченко заметно возрастают.

Во время избирательной кампании некоторые телеграм-каналы сообщили, что спикером, в случае прохождения в парламент, желает стать Геннадий Давыдько. Но в интервью TUT.BY глава «Белой Руси» категорически отверг эти слухи.

— Увольте, нет, конечно. Это сплетня. Это не моя должность, я не спикер по сути своей. Я человек, как смею надеяться, творческий. У меня есть еще творческие, жизненные планы, может, работать в комиссии, может, возглавить даже какую-то, — заявил Давыдько.

Женщин — как в Европарламенте

В новом парламенте будет работать больше женщин — 40% или 44 человека. Три года назад эта цифра составила 34,5%. Объявляя предварительные итоги выборов, Лидия Ермошина отметила, что Беларусь двигается к европейскому гендерному требованию, где предлагают, чтобы в парламенте было не менее 50% женщин.

На самом деле в белорусском парламенте теперь женщин столько же, сколько в избранном в июле новом составе Европарламента. По правилам, при выборах в европейский парламент женщины должны занимать чуть более трети мест. В 2014 году среди европарламентариев оказалось 37% женщин. Во время выборов в июле этого года количество увеличилось до 40 процентов.

Иверна Макгоуэн, возглавлявшая Amnesty International в Брюсселе, в этом году боролась за место в Европарламенте от Ирландии. В своих интервью она не раз заявляла, что женщине гораздо сложнее стать кандидатом и быть избранной в Европарламент.

— В этом я убедилась на собственном опыте. Женщины сталкиваются со множеством препятствий — будь то предрассудки или доступ к финансам. А ожидания общества в их случае очень велики: женщине недостаточно быть хорошим кандидатом, хорошо работать — она должна быть лучшей. Наивно! Нам нужны квоты, нужна структурная поддержка, чтобы достичь гендерного равенства, — говорила в интервью Euronews Макгоуэн, которая не выиграла выборы в этом году.

Среди женщин, занявших места в Овальном зале Дома правительства, больше всего сотрудников социальных сфер: медицинской и сферы образования.

Без Верховного атамана «Белорусского казачества»

В новом парламенте будет больше представителей партий: один - от Белорусской аграрной партии, два - от Белорусской патриотической партии, один - от ЛДП, шесть - от Республиканской партии труда и справедливости.

Примечательно, что 11 человек — представители Коммунистической партии Беларуси, то есть каждый десятый депутат. В 2016 году кресла депутатов получили семь коммунистов.

Каждый третий депутат в новом составе — депутат предыдущего созыва. Объявляя эту цифру, Лидия Ермошина отметила, что «это то, о чем говорил глава государства, что желательно, если треть парламента будет переходить в новый созыв».

Интересно, что в новый парламент не прошли два депутата шестого созыва, которые тоже баллотировались: верховный атаман «Белорусского казачества», лидер Белорусской патриотической партии Николай Улахович и беспартийный Виталий Чудович.


Николай Улахович. Фото: TUT.BY

Вместо атамана по Сеницкому избирательному округу № 76 в состав парламента вошла директор центра детского развития «Колосок» Людмила Подлужная, вместо Чудовича по Оршанскому-Днепровскому избирательному округу № 26 — директор местного филиала «Беларусбанка» Виталий Васюков.

Военный, дипломаты, экс-министр

Среди новых депутатов в этот раз оказалось немало известных госслужащих. Борисов в Овальном зале будет представлять экс-министр информации, замглавы «Белорусского союза женщин» Лилия Ананич, Пуховичи — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Олег Белоконев, Чкаловский округ № 96 Минска — экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а столичный Восточный № 107 — глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько.


Прошел в парламент и проректор Барановичского государственного университета Павел Попко, которого студенты обвиняли в сборе денег для избирательного фонда.
Стала депутатом судья Верховного суда Светлана Любецкая. За нее, к слову, голосовала глава ЦИК и, судя по всему, Александр Лукашенко.

— Если человека я когда-то назначил, а он за это время ничего плохого не сделал — только хорошее, я за него имею право сейчас проголосовать. Наверное, здесь ничего секретного не будет, — рассказывал после голосования Лукашенко. А именно президент назначает судей Верховного суда.

Кстати, все новоизбранные депутаты еще могут ходить на свою работу — по закону они должны уволиться с предыдущего места работы и полностью перейти на работу в Палату представителей в течение трех месяцев.

На весь срок полномочий депутат не имеет права заниматься бизнесом лично или через иных лиц или занимать госдолжности. Можно заниматься только педагогической, научной, культурной, творческой деятельностью и медицинской практикой.

Например, Геннадий Давыдько в интервью TUT.BY рассказывал, что продолжит заниматься «Клубом редакторов».

— Если руководство Белтелерадиокомпании сочтет возможным, чтобы я продолжал эту работу, я с удовольствием буду продолжать, — говорил Давыдько.

 
Теги: Минск
 
 
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Самое примечательное в новом парламенте то, что в нем нет ни одного оппозиционера. TUT.BY собрал еще несколько ярких фактов о новом составе Палаты представителей.
 
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