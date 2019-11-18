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УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.

19.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.

Строительство многоквартирных жилых домов №№ 36, 38 по генплану с подземной гараж-стоянкой ведется на месте сносимых одноэтажных двухквартирных жилых домов в 3-м пер. Полиграфическом и 4-м пер. Полиграфическом.

Жилые монолитно-каркасные дома с заполнением наружных стен ячеистобетонными блоками сблокированы, имеют прямоугольную форму и общий внутренний двор.

Дом № 36 по генплану со стороны 3-го пер. Полиграфического —двухсекционный 5-этажный и рассчитан на 46 квартир, из них 12 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.

Дом № 38 по генплану со стороны 4-го Полиграфического переулка запроектирован 3-секционным 6−7-этажным и рассчитан на 70 квартир, из них 20 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.

Между домами расположена гараж-стоянка на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест). 17 машиномест находятся на открытой территории, 82 — в подземном паркинге.

Строительство домов начато в IV квартале 2017 года. Объект планируется к сдаче в IV квартале 2019 года.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.

Согласно проектной декларации гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при предоставлении справки о нахождении на таком учете в Минске, выданную местными исполнительными и распорядительными органами), предлагаются квартиры общей площадью от 63,11 кв.м до 122,67 кв.м с машиноместами в подземном паркинге.

Стоимость строительства квадратного метра жилого помещения для этой категории граждан составляет от 1619 руб. 45 коп. Машиноместо реализуется за 52 233 руб. 25 коп. В итоге стоимость строительства квадратного метра объекта долевого строительства (квартиры с машиноместом) составляет 1876 руб. 94 коп.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.

Для граждан, не состоящих на квартирном учете, предлагаются 5 квартир на 6-м и 7-м этажах с машиноместами.

Общая площадь одной квартиры составляет 33,89 кв.м, двух квартир с террасами на 6-м этаже, каждая общей площадью 72,05 кв.м, и еще двух квартир с террасами на 7-м этаже, каждая площадью 79,88 кв.м.

Купить новую квартиру в Минске с машиноместом у застройщика неочередники могут за 3250 руб./кв.м. Цена для не состоящих на квартирном учете граждан не изменилась. По такой стоимости объекты долевого строительства для них предлагались по проектной декларации, которая выходила 30 октября этого года.

По данной проектной декларации реализуется 41 машиноместо.

Платеж вносится в размере 100% от общей стоимости объекта долевого строительства в течение 5 банковских дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме.

Подать заявление на строительство квартиры с машиноместом можно будет с 25 ноября текущего года.

Фото из архива Realt.by

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Теги: Минск
 
 
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УКС Советского района снова предложил квартиры в доме с подземной гараж-стоянкой в квартале 3-го переулка Полиграфического — ул. Восточной — 4-го переулка...
 
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