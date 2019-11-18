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УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.
19.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство многоквартирных жилых домов №№ 36, 38 по генплану с подземной гараж-стоянкой ведется на месте сносимых одноэтажных двухквартирных жилых домов в 3-м пер. Полиграфическом и 4-м пер. Полиграфическом.
Жилые монолитно-каркасные дома с заполнением наружных стен ячеистобетонными блоками сблокированы, имеют прямоугольную форму и общий внутренний двор.
Дом № 36 по генплану со стороны 3-го пер. Полиграфического —двухсекционный 5-этажный и рассчитан на 46 квартир, из них 12 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.
Дом № 38 по генплану со стороны 4-го Полиграфического переулка запроектирован 3-секционным 6−7-этажным и рассчитан на 70 квартир, из них 20 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.
Между домами расположена гараж-стоянка на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест). 17 машиномест находятся на открытой территории, 82 — в подземном паркинге.
Строительство домов начато в IV квартале 2017 года. Объект планируется к сдаче в IV квартале 2019 года.
Согласно проектной декларации гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при предоставлении справки о нахождении на таком учете в Минске, выданную местными исполнительными и распорядительными органами), предлагаются квартиры общей площадью от 63,11 кв.м до 122,67 кв.м с машиноместами в подземном паркинге.
Стоимость строительства квадратного метра жилого помещения для этой категории граждан составляет от 1619 руб. 45 коп. Машиноместо реализуется за 52 233 руб. 25 коп. В итоге стоимость строительства квадратного метра объекта долевого строительства (квартиры с машиноместом) составляет 1876 руб. 94 коп.
Для граждан, не состоящих на квартирном учете, предлагаются 5 квартир на 6-м и 7-м этажах с машиноместами.
Общая площадь одной квартиры составляет 33,89 кв.м, двух квартир с террасами на 6-м этаже, каждая общей площадью 72,05 кв.м, и еще двух квартир с террасами на 7-м этаже, каждая площадью 79,88 кв.м.
По данной проектной декларации реализуется 41 машиноместо.
Платеж вносится в размере 100% от общей стоимости объекта долевого строительства в течение 5 банковских дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме.
Подать заявление на строительство квартиры с машиноместом можно будет с 25 ноября текущего года.
Фото из архива Realt.by
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УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.
УКС Советского района снова предложил квартиры в доме с подземной гараж-стоянкой в квартале 3-го переулка Полиграфического — ул. Восточной — 4-го переулка...
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