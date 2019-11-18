УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена кв. м жилья с машиноместом для очередников — 1876 руб., для неочередников — 3250 руб.

Строительство многоквартирных жилых домов №№ 36, 38 по генплану с подземной гараж-стоянкой ведется на месте сносимых одноэтажных двухквартирных жилых домов в 3-м пер. Полиграфическом и 4-м пер. Полиграфическом.

Жилые монолитно-каркасные дома с заполнением наружных стен ячеистобетонными блоками сблокированы, имеют прямоугольную форму и общий внутренний двор.

Дом № 36 по генплану со стороны 3-го пер. Полиграфического —двухсекционный 5-этажный и рассчитан на 46 квартир, из них 12 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.

Дом № 38 по генплану со стороны 4-го Полиграфического переулка запроектирован 3-секционным 6−7-этажным и рассчитан на 70 квартир, из них 20 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.

Между домами расположена гараж-стоянка на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест). 17 машиномест находятся на открытой территории, 82 — в подземном паркинге.

Строительство домов начато в IV квартале 2017 года. Объект планируется к сдаче в IV квартале 2019 года.