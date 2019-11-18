Сын Коноплева стал бизнес-ангелом

Источник материала: Tut.by

Учредитель компании «АртесСтройИнвест» Денис Коноплев является членом белорусской сети бизнес-ангелов Angels Band. Об этом свидетельствует информация на сайте сети.

Общественное объединение «Сеть бизнес-ангелов», оно же Angels Band, появилось в 2018 году. На данный момент сеть объединяет 90 бизнесменов и топ-менеджеров, которые готовы инвестировать в стартапы на ранней стадии. Среди участников — основатель Telvel Group Валерий Остринский, соучредители онлайн-ритейлера 21vek.by Сергей Вайнилович и Павел Матусевич, основатель сети супермаркетов «Буслік» Cергей Мисяченко, совладелец TUT.BY Кирилл Волошин, учредитель «Компьютерной академии ШАГ» Сергей Дивин, начальник сектора организации финансирования малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлия Кавецкая, создатель краудфандинговой площадки Эдуард Бабарико и другие.

Ранее о Денисе Коноплеве было известно, что он управлял несколькими ресторанами в Минске.

Впрочем, младший сын бывшего спикера Палаты представителей Владимира Коноплева, который был в числе тех, кто привлек к власти Александра Лукашенко, не афиширует свою деятельность.

Как сейчас выясняется, Коноплев-младший занимается и строительством.

Компания «АртесСтройИнвест» работает на белорусском рынке с 2008 года. Осуществляет строительство многоквартирных жилых домов в различных микрорайонах Минска, возводит административные и офисные здания. Среди наиболее масштабных проектов компании — «Сухаревский квартал», в состав которого входит 4 многоэтажных дома в столичном микрорайоне Сухарево.

В этом году «АртесСтройИнвест» возвел в Минске спорткомлекс и передал на баланс гандбольного клуба СКА-Минск. Спортивный центр — социальная нагрузка для компании за право застроить жильем участок в Сухарево.

— В свое время мы помогли одной компании найти площадку для строительства жилья. Вышли с предложением к президенту, он поддержал инициативу. В итоге удалось заработать деньги, которые было решено потратить на возведение так необходимого нашему спорту комплекса, — пояснял журналистам председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев.