Бригадирские будни - забота о молоке

Источник материала: Ивьевский край

Таисия Викторовна Евтух, бригадир производственной бригады в животноводстве МТФ "Гончары".





Совсем недавно ее должность называлась - заведующая фермой. Чтобы ею стать, пришлось пройти огонь, воду и медные трубы - и в прямом, и в переносном смыслах слова.

Она - уроженка д. Барово, из многодетной крестьянской семьи: четверо детей было у родителей, брат и сестра в Минске, две сестры стали поварами - одна в колхозной столовой, другая - в школьной. Закончила в Барово среднюю школу, затем Лидское педучилище. Прежде, чем стать представителем животноводческой отрасли, три года учителем в Лелюках в школе поработала.

Вышла замуж, родила троих детей. Муж сварщик, из д. Голеново, в "Принеманском" работал. Иван Янович сейчас с ней трудится на одной ферме, они вместе и на работе, и дома. Имеют троих взрослых детей. Анастасия Цидик, старшая дочь - методист отдела образования, дочь Вероника Гайдукевич - химик в Гродно на фабрике. Сын Евгений пришел недавно из армии, полгода проработал в МЧС, уехал на заработки в Польшу.

Это сегодняшняя, стабилизированная ситуация. А тогда, в начале 90-х, у молодого учителя и жилья своего не было, и перспективы материального благополучия казались весьма неопределенными.

Но судьба сделала крутой разворот. Годы были трудные, перестроечные. Жили в Галеново, у родителей мужа. Приехал А.А. Хвасько, председатель колхоза "Принеманский" того времени, предложил в Старченятах дом, и работу на ферме в колхозе. И она, педагог, пришла на старченятскую ферму, освоила профессию животновода. В 1997-2000-м она работала здесь дояркой. Долгое время, с 2000 по 2010 годы руководила фермой в д. Старченята.

Так получилось, что сгорел их дом. После 13 лет работы снова остались ни с чем. Замкнула проводка около полуночи, в доме были муж с дочерью. Если бы не сосед, могли бы сгореть заживо. Сама в то время была на работе, подменяла отпуск. Пережили эту беду. Председатель моринского колхоза Валентина Михайловна Семенец предложила возглавить ферму в Гончарах. Семье предоставили жилье. И 11 лет она на МТФ "Гончары". Работает с 14 июня 2013 года в должности бригадира (с 2010-го - заведующей). Это одна из лучших ферм района.

Увеличивалось ежегодно на ферме поголовье скота: с 632 голов в 2016-м до 693 голов в 2019-м. Валовой надой молока в 2019-м к прошлогоднему составил 130,9%, средний удой молока от коровы увеличился в текущем году на 32%.

Здесь трудится 21 человек, в том числе четыре оператора машинного доения (три - основные), пять скотников, телятница, три сторожа, два слесаря.

Работа животновода - труд благородный. Но тяжелый. На ноябрьские праздники, когда большинство людей разных профессий имели четыре выходных - у животноводов такого не было. Корова хочет есть каждый день, и доить ее нужно постоянно. Восемь тонн молока уходит каждый день с гончарской фермы.

Она с гордостью называет имена своих лучших операторов машинного доения - Аллы Брониславовны Головенко и Татьяны Чеславовны Павлович, скотника Марьяна Мечиславовича Байковского, ветврача Терезы Романовны Коткиной. У нее все работники хорошие.

Ферма - это предприятие, где каждый день циклично повторяется: дойка коров, чистка территории, сдача молока. Минимум разнообразия. И в этой каждодневной рутине, добросовестном труде рождается большое молоко.