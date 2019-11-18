Медведев: часть дорожных карт согласована, но по некоторым придется обратиться к президентам

Источник материала: Tut.by

Часть дорожных карт по углублению интеграции сегодня, 19 ноября согласовали премьер-министры Беларуси и России, по некоторым «придется обратиться к президентам двух стран», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба правительства России, Медведев начал с итогов заседания Совета министров Союзного государства.

— Может, это вполне ожидаемые вещи, тем не менее это продолжение работы, которую мы вели в Бресте. Договорились проанализировать реальные итоги, что удалось сделать за 20 лет, что не удалось. С другой стороны, это был такой разогрев, чтобы начать предметные переговоры по «дорожным картам».

Он напомнил, что в сентябре нынешнего года они с Румасом парафировали обновленную программу действий по реализации положений договора и утвердили список «дорожных карт» по основным направлениям формирования Единого экономического пространства.

— Сегодня предметно обсудили, как идут дела. Мы планировали сделать это в течение двух часов, но получилось чуть дольше, что неудивительно, поскольку это сверхсложный набор тем, очень важный для наших стран. Мы собрались с участием наших коллег по правительствам, чтобы предметно посмотреть, о чем идет речь.

Всего разработана 31 «дорожная карта». Речь идет о весьма подробной траектории интеграции практически во всех сферах: энергетика, финансы, промышленность, аграрный комплекс, связь, макроэкономика, налоговое регулирование, денежно-кредитная политика.

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— Причем все это не начинается «дорожными картами» а, по сути, продолжается впоследствии при помощи других инструментов, прежде всего — изменений в законодательстве, -сказал премьер-министр России.

По его словам, значительная часть «дорожных карт» согласована.

— Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы. Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств (и, наверное, мы по этому пути должны пройти), а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран.