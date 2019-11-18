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ПООО "Техмаш" - аграриям

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Новую технику для тружеников села производит ПООО "Техмаш". В числе многочисленных работают и филиалы предприятия в Ивье и Гераненах. Образцы техники предприятия были представлены во время визита Главы государства А. Лукашенко в Ивьевский район.

ПООО &quot;Техмаш&quot; - аграриям

ПООО &quot;Техмаш&quot; - аграриям

На днях испытания агрегата комбинированного почвообрабатывающего прошло на полях КСУП "Баума". Подобный агрегат является значимым подспорьем для малозагруженных энергонасыщенных тракторов и полностью готов к работе.
Испытали его также в Могилевской области, в ближайшие дни данная техника будет на демонстрации своих возможностей в Щучинском районе в Василишках.
За один проход трактор с оборудованием выполняет шесть операций. Вспашка почвы сопряжена с дополнительными возможностями. Показал свою эффективность после уборки кукурузы, позволяя уничтожить и сплющить кукурузный мотылек, закрыть вредителя в верхнем слое почвы.

 
 
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Новую технику для тружеников села производит ПООО "Техмаш". В числе многочисленных работают и филиалы предприятия в Ивье и Гераненах. Образцы техники...
 
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