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Телячьи нежности

19.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Во время разговора с телятницами Валентиной Викторовной Кулдош и Татьяной Ивановной Леончик их питомец, маленький пестрый теленок, упорно пытался акцентировать на себе внимание, своим горячим языком вылизывая ладонь Валентины Кулдош.

Телячьи нежности

Их здесь много - 182 теленка. Один краше другого. Их надо напоить, накормить, обиходить: присесть, чтобы передохнуть, телятницам некогда. Встречают в своей клети питомцы телятниц всегда с почтением. Подбираешь силос, а они лижут руки влажными шершавыми языками. Кто-то от переизбытка чувств, кто-то просит угощение. Те, кто помладше, хватают за пальцы, принимая их за соски. Без телячьих нежностей в телятнике не обходится.
Символично, что животные чувствуют добро и теплоту. Валентина Кулдош - мама двоих детей-школьников, у Татьяны Леончик - детей четверо: двое взрослых и двое несовершеннолетних. И двое внуков. Дочь Анна - фельдшер в Дзержинске, сын - главный инженер, энергетик на свинокомплексе.
На таких людях всегда можно положиться. Среднесуточный привес на ферме за последний месяц составил 485 граммов. За последние месяцы достигнута стопроцентная сохранность поголовья скота. Всего здесь 914 коров, из них 725 - дойного стада.
Кроме своих основных обязанностей по уходу за закрепленным скотом - уборкой, подстилкой, кормлением - телятницы заняты и другими важными делами.
Рядом с телятником они посадили 45 фруктовых деревьев. Мини- сад на животноводческой ферме - это ли не круто?!

 
 
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Во время разговора с телятницами Валентиной Викторовной Кулдош и Татьяной Ивановной Леончик их питомец, маленький пестрый теленок, упорно пытался...
 
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