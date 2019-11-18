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Президент Литвы обозначил «красные линии» в диалоге с Беларусью

19.11.2019 21:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

АЭС в Островце и права человека — такие «красные линии» в общении с Беларусью назвал президент Литвы Гитанас Науседа. При этом он отметил, что выступает за диалог с Беларусью. Науседа 19 ноября обсудил с руководителями ответственных ведомств и политических партий актуальные вопросы внешней политики. Темы — Беларусь и Украина, сообщает Delfi.


Фото: Facebook Науседы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что трудно предугадать, принесет ли диалог с Беларусью на высшем уровне положительные результаты, но хуже точно не будет.

По слова Линкявичюса, позиция по БелАЭС у Литвы не изменилась.

— Оценка ее негативная, все наши усилия направлены на то — чтобы она как можно позже была запущена, и если будет работать, чтобы ее закрыли, мы вообще считаем, что ее строят с нарушением всех норм, принципов и международных стандартов", — сказал он.

По мнению Линкявичюса, со времени встречи экс-президента Литвы Даля Грибаускайте с белорусским коллегой (в 2010 году — прим. ред.) в Беларуси ничего не изменилось.

— В самой Беларуси вряд ли что-то существенно изменилось, особенно если говорить про последние парламентские выборы. Мы там не видим изменений. Но международное окружение изменилось, сохраняется сильное давление со стороны восточного соседа. В наших национальных интересах — сделать так, чтобы эта страна оставалась как можно более независимой. Изменилась тактика наших стратегических партнеров. Если США применяли тактику изоляции, то сейчас ситуация изменилась. Мы это должны учесть, — сказал министр.

В конце недели в Литву на церемонию захоронения найденных останков участников восстания 1863 года прибудет вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Намечена его встреча с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Это уже не первая встреча с экспертами по поводу отношений с Беларусью. В конце лета Науседа провел встречу с политологами и министром иностранных дел страны Линасом Линкявичюсом, где обсудили возможные изменения в двусторонних отношениях с Беларусью.

Сразу после своего избрания Науседа заявил, что намерен поддерживать диалог с Беларусью, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.

Напомним, Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС. В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

 
Теги: Минск
 
 
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АЭС в Островце и права человека - такие «красные линии» в общении с Беларусью назвал президент Литвы Гитанас Науседа.
 
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