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Румас: Решение по рынкам нефти и газа придется принимать президентам

19.11.2019 21:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переговоры премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева сегодня длились семь часов. Стороны продвинулись по ряду направлений «дорожных карт» углубленной интеграции двух стран. Однако решения по нефтяным и газовым вопросам придется принимать президентам. Об этом заявил журналистам Сергей Румас после встречи в Горках Московской области.


Фото: пресс-служба правительства России

Он сказал, что всего стороны согласовывают 31 «дорожную карту», которые включают более 700 мероприятий.

— Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий не были согласованы госорганами. Трудно сказать, сколько осталось [после переговоров], но не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее 20 «дорожных карт» сегодня готовы к подписанию, — сказал Румас.

Новые версии «дорожных карт» Беларусь и Россия подготовят в течение недели

Вместе с тем премьер-министр Беларуси заявил, что остались «сложные вопросы», по которым участники Союзного Совмина не смогли найти развязки.

— По чувствительным для Беларуси «дорожным картам» — по рынку газа и нефтяному рынку — было четыре неурегулированных вопроса, сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные, и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки, — сказал Румас.

Он подчеркнул, что Минск и Москва «сегодня действительно очень значительно продвинулись».

— Мы четко понимаем, где у нас остались расхождения, — мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, а дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств, — добавил Румас.

Дмитрий Медведев допустил, что премьер-министры могут в ближайшее время встретиться еще раз.

— Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время, за эту неделю, подготовят новые версии «дорожных карт», где будут сведены результаты сегодняшней работы. На базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министрами, и обязательно созвонимся с Сергеем Николаевичем [Румасом], а если надо будет, то и встретимся, ничего тут сложного нет, благо между нами расстояние небольшое, — сказал он.

6 сентября Румас и Медведев парафировали проект программы совместных действий по реализации договора о Союзном государстве. Затем чиновники начали работу по подготовке 31 «дорожной карты». Их должны подготовить к 1 декабря. На 8 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее 20 «дорожных карт» сегодня готовы к подписанию.
 
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