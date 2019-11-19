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Румас - о сильном тумане, интеграции и разговоре с Медведевым
19.11.2019 19:34 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Чтобы продолжать политику интеграции в Союзном государстве, необходимо решить наиболее острые вопросы двустороннего белорусско-российского экономического сотрудничества.
Об этом завил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня в Москве перед началом заседания Совета Министров Союзного государства,
Ранее белорусский премьер поговорил с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
«Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал», - рассказал Румас, обращаясь к российскому премьеру перед началом заседания Совета Министров СГ.
«Это не наши проделки», - с юмором пответил премьер-министр России.
«Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, - продолжил Румас. - А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет».
Затем прошла двусторонняя встреча Румаса и Медведева. Румас напомнил, что 6 сентября премьер-министры Беларуси и России парафировали проект совместной программы действий по реализации Договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 дорожной карты.
По словам белорусского премьера, по ряду дорожных карт остались нерешенные вопросы. При этом Беларусь придерживается четкой позиции о том, что дальнейшая интеграция возможна только «в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества».
В числе таких проблем: нефтегазовые вопросы о ценах, последствия налогового маневра, ограничения продуктовых поставок на внутренние рынки, неравные условия поддержки производителей и другие.
Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко
Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой
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Чтобы продолжать политику интеграции в Союзном государстве, необходимо решить наиболее острые вопросы двустороннего белорусско-российского экономического...
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