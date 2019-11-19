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Румас - о сильном тумане, интеграции и разговоре с Медведевым

19.11.2019 19:34 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Чтобы продолжать политику интеграции в Союзном государстве, необходимо решить наиболее острые вопросы двустороннего белорусско-российского экономического сотрудничества.

Об этом завил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня в Москве перед началом заседания Совета Министров Союзного государства, передает БЕЛТА.

Ранее белорусский премьер поговорил с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал», - рассказал Румас, обращаясь к российскому премьеру перед началом заседания Совета Министров СГ.

«Это не наши проделки», - с юмором пответил премьер-министр России.

«Но когда уже подъезжали к Горкам, туман рассеялся, - продолжил Румас. - А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет».

Затем прошла двусторонняя встреча Румаса и Медведева. Румас напомнил, что 6 сентября премьер-министры Беларуси и России парафировали проект совместной программы действий по реализации Договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 дорожной карты.

По словам белорусского премьера, по ряду дорожных карт остались нерешенные вопросы. При этом Беларусь придерживается четкой позиции о том, что дальнейшая интеграция возможна только «в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества».

В числе таких проблем: нефтегазовые вопросы о ценах, последствия налогового маневра, ограничения продуктовых поставок на внутренние рынки, неравные условия поддержки производителей и другие.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что в настоящее время около половины дорожных карт из 31 согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы будут обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

В сентябре посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31. Утверждение плана по интеграции Беларуси и РФ может состояться уже 8 декабря, сказал он.

Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что 8 декабря президенты Беларуси и РФ должны подписать «президентский пакет» в рамках углубления интеграции двух стран: программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, в том числе, по газу. 

 
 
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Чтобы продолжать политику интеграции в Союзном государстве, необходимо решить наиболее острые вопросы двустороннего белорусско-российского экономического...
 
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