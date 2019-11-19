Вместо сносимого дома минчанину предложили «студию». Юрист рассказал, почему так произошло

Источник материала: realt.by

Белорусы поделились сложными ситуациями, связанными с недвижимостью, а эксперты подсказали им, как быть. В новом обзоре рубрики «Вопрос-Ответ» разбираем реальные ситуации из жизни: покупка квартиры несовершеннолетним, вступление в наследство через суд, решение конфликтов с соседями и компенсации за снос жилья в Минске. Задать свой вопрос экспертам можно здесь .

Может ли несовершеннолетний человек купить недвижимость ? Такой вопрос экспертам задала читательница Инесса: «Подросток 15 лет имеет письменное разрешение матери (ФИО, паспорт, прописка, личный номер и т.д.) на покупку недвижимости. Может ли он выступать покупателем недвижимости?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— На несовершеннолетнего человека можно оформить квартиру. В связи с тем, что в 15 лет несовершеннолетний является ограниченно дееспособным согласно законодательству, договор купли-продажи подписывается несовершеннолетним и законным представителем несовершеннолетнего (матерью или отцом). Таким образом, присутствие законного представителя необходимо непосредственно при покупке недвижимости.

Читателя под ником id139060108 интересует вопрос сноса и расселения. Вопрос такой: «Частный дом идет под снос в Минске. Общая площадь по СНБ 42,1 кв.м. В доме прописаны я и мама. Мама — собственник. Нам предлагают взамен однокомнатную квартиру-студию общей площадью 42,8 кв.м. В этой квартире 2 лоджии: одна застекленная, вторая — нет. Правомерно ли предложение застройщика предложить такую квартиру с двумя балконами. Лоджии должны входить в общую площадь? Насколько известно мне, застройщик должен предложить общую площадь квартиры, не считая балконов и лоджий».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В данной ситуации, сколько балконов и лоджий в предоставляемой квартире, значения не имеет, главное какова общая площадь жилого помещения, и что в данную площадь входит, — ответил юрист.

Дмитрий Хмыль пояснил, что в законодательстве Республики Беларусь есть несколько определений общей площади жилого помещения. В соответствии с действующими документами, общая (проектная) площадь квартиры определяется как сумма площади квартиры и площадей ее летних помещений, холодных кладовых, а также погребов, устраиваемых под лоджиями (балконами) первых этажей многоквартирных жилых домов, подсчитываемых со следующими коэффициентами:

0,3 - для балконов и террас;

0,5 - для лоджий и погребов под лоджиями (балконами);

0,7 - для остекленных лоджий (балконов) и холодных кладовых;

1,0 - для веранд.

— Застройщику данное определение выгодно, однако строительные нормы и правила регулируют вопросы между застройщиком и дольщиком, но никак не вопросы изъятия земельного участка, или, например, вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, приватизации и т.д., где площадь лоджии и балкона не входит в общую площадь жилого помещения, так как данные вопросы регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь. А в соответствии с пунктом 32 статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, общая площадь жилого помещения представляет собой сумму жилой площади и площади пола подсобных помещений, кроме площади пола балконов и лоджий.

Соответственно общая площадь предоставляемой квартиры должна быть без учета площади лоджий и балконов. То есть, если общая площадь по СНБ предоставляемой Вам однокомнатной квартиры равна 42,8 кв.м, а без учета площади лоджий и балконов, например, равна 39,5 кв.м, то должна учитываться площадь 39,5 кв.м.

Инна проживает на первом этаже двухквартирного жилого дома. С ее слов, сосед сверху решил поставить забор, установив под окнами женщины сплошное металлическое ограждение из металлпрофиля. Инна интересуется: «Правомерны ли действия соседей? И к какой категории строений относится жилой дом на две квартиры? Райисполком дает ответ, ссылаясь на то, что территория, на которой установлено ограждение – приусадебная, и значит, в их действиях нет нарушений».

Отвечает менеджер по загородной недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА. АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Лариса Самусенкова :

— Ваш объект относится к категории: квартира в блокированном жилом доме. По вопросам правомерности строений и заборов на участке обращайтесь в сельский совет (исполком) и кадастровое агентство по месту нахождения. У агентства недвижимости другие функции: помощь в продаже.

Традиционно были и вопросы о том, как продать квартиру , построенную с привлечением льготного кредита. «Добрый день! Дайте, пожалуйста, разъяснение по такому вопросу. Льготный кредит на строительство квартиры получен в 2002 году, срок полного погашения кредита в 2022 году. Если погасить кредит в 2019 году, нужно ли ждать 5 лет, чтобы продать или обменять квартиру? Если дождаться срока полного погашения кредита, т.е., 2022 года, то тоже надо ждать 5 лет, чтобы продать квартиру?» — спрашивает Инесса.

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Продать квартиру, построенную по льготному кредиту, возможно, согласно указу Президента РБ № 13 от 06.01.2012г., после полного погашения кредита. Если не прошло 5 лет после погашения кредита, необходимо обратиться в администрацию (исполнительный комитет) за отказом от первоочередного права покупки жилого помещения, построенного с привлечением льготного кредита. Продажа, дарение либо обмен указанного жилого помещения в течение 5 лет со дня погашения кредита осуществляется с разрешения исполкома в исключительных случаях. Среди которых: переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилья, наличие тяжелого заболевания и улучшения жилищных условий собственником жилья.

Еще один интересный вопрос задала читательница Валерия. Женщина хочет вступить в право наследования через суд спустя полгода после смерти бабушки: «Я думала, что моя мать вступит в наследство, но она за эти полгода не вступила (страдает алкогольной зависимостью). У бабушки, кроме дочери есть два внука: я и мой брат, моему брату квартира не нужна, поэтому я хочу вступить в наследство, денег на адвокатов нет, можете мне подсказать образец заявления искового по моему делу, и какие нужны документы для суда? И нужны ли моя мама и брат для суда?».

Отвечает адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Солопов .

Александр пояснил, что родственники должны присутствовать на суде, чтобы отказаться от наследуемого имущества в пользу заявительницы.

— Чтобы устранить последствия пропущенного срока для принятия наследства, вам нужно обратиться в суд с заявлением о признании фактические принявшей наследство. Для этого хотя бы в отношении части наследственного имущества вы должны суду доказать, что вы: проживали в доме бабушки и остались проживать в нем после ее смерти; понесли расходы, связанные с эксплуатацией дома (коммунальные платежи, налоги и т.д.) или приняли меры к сохранности дома и посягательств третьих лиц. В целом же документы,необходимые для процесса, - это сведения, подтверждающие уплату госпошлины и подтверждения указанных выше обстоятельств, — добавил эксперт.

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