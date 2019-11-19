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«Торговый центр не может стоять пустым, но договориться всегда можно». ИП против инициативы Шумченко
20.11.2019 08:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В бизнес-союз предпринимателей и юрлиц «Конструктивный диалог» поступило заявление с просьбой передать в Совет по развитию предпринимательства обращение, под которым уже больше 350 подписей от членов бизнес-союза и ИП, которые недовольны обращением председателя РОО «Перспектива» Анатолием Шумченко к президенту и в Совет по развитию предпринимательства от их имени с проблемой работы ИП без наемных лиц, работающих по 48−70 часов в неделю.
Шумченко в
Директор бизнес-союза Жанна Рогова подчеркивает, что «Конструктивный диалог» не поддерживает обращение «Перспективы», считая, что все проблемы, которые указывает Шумченко, решаются на местном уровне.
В частности, согласно декрету № 7 от 23 ноября 2017 г., субъекты хозяйствования в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания населения сами устанавливают режим работы принадлежащих им розничных торговых объектов, объектов общепита, режим работы вне торговых объектов, объектов бытового обслуживания, торговых центров и рынков без согласования с местными властями и другими госорганами (исключение — режим работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, его надо согласовывать).
По закону о госрегулировании торговли и общепита режим работы торговых объектов и объектов общепита в ТЦ должен, как правило, соответствовать режиму работы торгового центра. Однако власти не вправе требовать от предпринимателей выполнения дискриминационных условий.
— То есть торговый объект, должен, но не обязан соответствовать режиму работы торгового центра. Индивидуальный предприниматель имеет право согласовать свой режим работы торгового объекта с арендатором — половина ИП так работает. Это вопрос договоренностей. Понятно, что владелец торгового объекта тоже не может допустить, чтобы в рабочее время пустовали многие магазины, но даже если ИП принципиально не готов привлечь наемного работника и нуждается в сокращенном режиме работы, собственник обычно идет навстречу, все вопросы решаются конструктивно. Нет смысла «зарегулировать» этот вопрос, усложняя работу предпринимателей, — аргументирует Жанна Рогова.
Она рассказала, что в бизнес-союз «Конструктивный диалог» на вечер 19 ноября передано 359 подписей ИП из Гомеля, Светлогорска, Гродно (есть в распоряжении редакции). Предприниматели из других городов и райцентров продолжают сбор подписей под заявлением о том, что не наделяли Анатолия Шумченко полномочиями обращаться к властям от их имени, и просят обращаться только от членов «Перспективы» согласно протоколу и за личной подписью.
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«Торговый центр не может стоять пустым, но договориться всегда можно». ИП против инициативы Шумченко
ИП уверены, что дополнительное регулирование графика работы ИП не нужно.
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