УКС Центрального района предложил новую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «двушки» — $1090

Согласно проектной декларации в двух домах для заключения договоров долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается 42 квартиры с машиноместами в гараже-стоянке без внутренних отделочных работ, в том числе:

— 10 однокомнатных квартир, в том числе:

— 5 «однушек» общей площадью от 29,28 кв.м до 29,76 кв. м в жилом доме № 2 по генплану.

При единовременной оплате (100%) купить новую квартиру в Минске у застройщика можно за 1300 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместо за 6850 долл. США в эквиваленте.

В случае если платеж за квартиру составляет 100%, а машиноместо покупается в рассрочку по графику платежей, то цена квартиры также составляет 1300 долл. США/кв.м, а цена машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1350 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте на машиноместо.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1400 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.

— 2 однокомнатные квартиры общей площадью 50,79 кв. м в жилом доме № 1.

При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1130 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.

При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1130 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1180 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте за машиноместо.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1230 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.