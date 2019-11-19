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УКС Центрального района предложил новую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «двушки» — $1090
20.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Напомним, многоквартирный жилой дом № 1 по генплану будет 3-секционным, 17-этажным со встроенными помещениями административного назначения. Здание имеет Г-образную конфигурацию.
Дом рассчитан на 228 квартир, из них 130 — однокомнатных, 64 — двухкомнатные и 34 — трехкомнатные квартиры.
В каждой секции запроектированы по два лифта и одна незадымляемая лестничная клетка.
Наружные стены надземной части выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм, внутренние — из блоков ячеистого бетона толщиной 300 и 200 мм и монолитного железобетона.
Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану запроектирован 4-секционным, 17-этажным, имеет Г-образную конфигурацию. В доме насчитывается 322 квартиры, из них 187 — однокомнатных, 119 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных квартир.
В каждой секции также имеются по два лифта и одна лестничная клетка, на которую предусмотрен выход из каждой квартиры.
Пятиуровневая надземная гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей рассчитана на 510 машиномест.
Согласно проектной декларации в двух домах для заключения договоров долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается 42 квартиры с машиноместами в гараже-стоянке без внутренних отделочных работ, в том числе:
— 10 однокомнатных квартир, в том числе:
— 5 «однушек» общей площадью от 29,28 кв.м до 29,76 кв. м в жилом доме № 2 по генплану.
При единовременной оплате (100%)
В случае если платеж за квартиру составляет 100%, а машиноместо покупается в рассрочку по графику платежей, то цена квартиры также составляет 1300 долл. США/кв.м, а цена машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1350 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте на машиноместо.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1400 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
— 2 однокомнатные квартиры общей площадью 50,79 кв. м в жилом доме № 1.
При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1130 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.
При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1130 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1180 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте за машиноместо.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1230 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
— 2 однокомнатные квартиры общей площадью от 40,97 и 44,64 кв.м, расположенные на 1-м этаже в доме № 1 по генплану.
При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1150 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долл.США в эквиваленте.
При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается прежней — 1150 долл. США/кв.м, а машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1200 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1250 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
— 1 однокомнатная квартира общей площадью 42,07 кв.м в жилом доме № 1 по генплану с машиноместом на эксплуатируемой кровле.
При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1250 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.
При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается прежней — 1250 долл. США/кв.м, а машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1300 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1350 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
— 29 двухкомнатных квартир, в том числе:
— 13 «двушек» общей площадью 73,48 кв. м в доме в № 1 по генплану.
— 16 двухкомнатных квартир общей площадью от 68,57 кв.м до 76,13 кв.м в жилом доме №2 по генплану.
При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1090 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.
При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1090 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1140 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1190 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
— 3 трехкомнатные квартиры общей площадью 91,80 кв.м и 93,32 кв.м в доме № 1.
При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1090 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.
При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1090 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1140 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.
При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1190 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.
По данной декларации реализуются 48 машиномест в многоуровневом гараже-стоянке общей площадью от 11,96 до 13,13 кв.м, расположенные на втором уровне. При 100-процентной оплате цена машиноместа составляет 7200 долл. США в эквиваленте, при поэтапной — 9000 долл. США в эквиваленте.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 25 ноября.
Предыдущая декларация по домам была
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УКС Центрального района предложил новую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «двушки» — $1090
УКС Центрального района г. Минска на этот раз предложил 42 квартиры в многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской,...
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