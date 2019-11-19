ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всегда в лидерах

20.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Человечество занималось земледелием на протяжении многих тысяч лет. Однако лишь в прошлом веке у него появилась возможность обрабатывать почву и собирать урожай не вручную. Хотя в веке нынешнем многие механизмы становятся все более автоматизированными, в сельскохозяйственной отрасли пока что все еще требуются люди, которые бы управлялись с техникой, какой бы сложной и автономной она ни была. Тракторист - один из них.

Всегда в лидерах

Трабская земля гордится многими представителями механизаторской профессии. Районка писала о таких замечательных трактористах, как Николай Фролов, Андрей Голомбовский, Александр Олехнович.

Валерий Войгеница, которому 47 лет, также из числа механизаторской элиты. И 27 лет он тракторист. Комбайн "Джон Дир", на котором на протяжении последних лет он убирает урожай, доверяют лучшим. Валерий Константинович - продолжатель дела отца, который был завмастерскими в трабском совхозе, мама здесь же работала дояркой, помощником заведующего трудится на животноводческом комплексе сестра. Супруга Светлана Петровна трудится на предприятии "Релуи Бел", известном производителе белорусской косметики, которую изготавливают в аг. Трабы. Крем для лица, лак для ногтей, губная помада пользуются спросом у белорусок.
Профессию трабский механизатор получил в Ивьевском профтехучилище. И это был осознанный выбор. 
Любая сложная техника для Валерия Войгеницы - проста и понятна. Это ему интересно, знакомо, изучено. На многих агрегатах, машинах, моделях пришлось потрудиться. Как говорят коллеги по работе, - ресурсы любого трактора этот человек способен использовать на триста процентов.
В 2017 году им выработано 4194 условных эталонных гектара на "Джон Дире", близки к тысячным показатели намолота зерна на протяжении последних лет.
Хвала рукам, что пахнут хлебом. Вклад таких людей, как Валерий Константинович Войгеница, в суммарный ивьевский каравай не оценим.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человечество занималось земледелием на протяжении многих тысяч лет. Однако лишь в прошлом веке у него появилась возможность обрабатывать почву и собирать...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В округе «Мисс Беларусь» разница между теми, кто получил бюллетень, и теми, кто проголосовал, - 468 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика