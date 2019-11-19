Всегда в лидерах

Источник материала: Ивьевский край

Человечество занималось земледелием на протяжении многих тысяч лет. Однако лишь в прошлом веке у него появилась возможность обрабатывать почву и собирать урожай не вручную. Хотя в веке нынешнем многие механизмы становятся все более автоматизированными, в сельскохозяйственной отрасли пока что все еще требуются люди, которые бы управлялись с техникой, какой бы сложной и автономной она ни была. Тракторист - один из них.





Трабская земля гордится многими представителями механизаторской профессии. Районка писала о таких замечательных трактористах, как Николай Фролов, Андрей Голомбовский, Александр Олехнович.

Валерий Войгеница, которому 47 лет, также из числа механизаторской элиты. И 27 лет он тракторист. Комбайн "Джон Дир", на котором на протяжении последних лет он убирает урожай, доверяют лучшим. Валерий Константинович - продолжатель дела отца, который был завмастерскими в трабском совхозе, мама здесь же работала дояркой, помощником заведующего трудится на животноводческом комплексе сестра. Супруга Светлана Петровна трудится на предприятии "Релуи Бел", известном производителе белорусской косметики, которую изготавливают в аг. Трабы. Крем для лица, лак для ногтей, губная помада пользуются спросом у белорусок.

Профессию трабский механизатор получил в Ивьевском профтехучилище. И это был осознанный выбор.

Любая сложная техника для Валерия Войгеницы - проста и понятна. Это ему интересно, знакомо, изучено. На многих агрегатах, машинах, моделях пришлось потрудиться. Как говорят коллеги по работе, - ресурсы любого трактора этот человек способен использовать на триста процентов.

В 2017 году им выработано 4194 условных эталонных гектара на "Джон Дире", близки к тысячным показатели намолота зерна на протяжении последних лет.

Хвала рукам, что пахнут хлебом. Вклад таких людей, как Валерий Константинович Войгеница, в суммарный ивьевский каравай не оценим.