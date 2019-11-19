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Из славного племени механизаторов

20.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Тридцать лет жизни связано с техникой, из них только в Юратишках на "железном коне" - двадцать лет труда. Подобная арифметика уже сама по себе вызывает уважение. Как и то, что работать приходится на земле отцов и дедов: где родился - там и пригодился.

Из славного племени механизаторов

Классный тракторист - так можно сказать о Геннадии Канарском, уроженце д. Нефедки, механизаторе КСУП "Юратишки". Получил профессию в УПК Юратишковской школы. Здесь же, в колхозе им. Заслонова, он начинал свою трудовую биографию водителем.
Прошел хорошую армейскую школу, служил в Москве в авиации, обслуживал технику
В 1990-93 годах трудился трактористом в довнарском колхозе "Искра", и более 20 лет - в Юратишках.
У юратишковского механизатора крепкий домашний тыл. Супруга Татьяна Ивановна - повар в школьной столовой. У супругов Канарских трое взрослых дочерей. Старшая, Виктория, которой 25 лет, - товаровед в Гродно, средняя, Анастасия, 23 лет - преподаватель музыки в школе, младшая, Екатерина - медик в Островецком районе. У старших дочерей по двое детей, так что Геннадий Станиславович уже четырежды дедушка.
Дел у механизатора невпроворот - с ранней весны по позднюю осень. Да и зимой найдется дело работящим рукам.
Профессия обязывает. Чтобы не было проблем во времена сева и уборки, ухода за сельхозкультурами, в период кормозаготовок - трактор должен быть в строю.
Из 23 механизаторов хозяйства - Геннадий Канарский один из самых опытных. Ему любое дело по плечу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тридцать лет жизни связано с техникой, из них только в Юратишках на "железном коне" - двадцать лет труда. Подобная арифметика уже сама по себе вызывает уважение....
 
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