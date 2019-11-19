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Профессия - врачевать животных

20.11.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

"Человеческая медицина сохраняет человека, 
ветеринарная медицина - оберегает челове-
чество", - так сказал магистр ветеринарии 
С.С. Евсеенко.

Антон Никодимович Пищик - ветеринарный врач по призванию. 
Родился в д. Б. Сонтаки, в трех школах учился: начальной в Б. Сонтаках, восьмилетней - в Новоселках, средней - в Морино.

Профессия - врачевать животных

У родителей в семье было шестеро детей, любовь к животным - с самого детства. В большой семье и хозяйство домашнее было немалым, азы содержания домашнего скота в комфортных и здоровых условиях - оттуда. Пахал родную землю, ходил за плугом, мог в случае необходимости и корову подоить. 
В 1985 году поступил в Витебский ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач, во время учебы через два года призвали в армию, служил в ракетных войсках стратегического назначения в Челябинске. В 1992 году закончил институт и по целевому направлению был распределен на работу в колхоз "Принеманский", которым тогда руководил Петр Иванович Лавыш, затем Василий Александрович Жевняк. Уже в 1992 году возглавил ветеринарную службу колхоза, местный ветврач Казимир Антонович Курсевич через полгода после его прихода на работу уволился.
Работа ветеринарным врачом - благородный и нелегкий труд.
С 2000 года, вот уже 19 лет Антон Никодимович работает в райветстанции. Прошел основные звенья ветеринарной службы, был ветврачом-гинекологом, ветврачом-терапевтом, эпизоотологом. Последние восемь лет он заместитель главного врача.
В коллективе работают 46 человек. Работа ветеринарной службы всегда связана с успехами и неудачами в развитии районного животноводства, много внимания уделяется и содержанию домашнего скота в личном секторе. Велика роль ветлаборатории, проводящей все диагностические исследования. В настоящее время, когда на слуху периодически возникающие проблемы с экспортом молочной продукции, как никогда строги требования к молоку. Задача ветеринарной службы - не допустить острых инфекционных заболеваний, своевременно и качественно проводить профилактические мероприятия, лабораторные исследования, вакцинацию животных. Всегда на контроле качество мясной продукции, под неустанным контролем сроки закладки и качество кормов. Увеличивается нагрузка на ветеринарную службу в сухостойный период содержания коров, в стойловый период. Продолжается борьба с последствиями африканской чумы, лесной сектор требует неустанного внимания. Для населения готовятся различные памятки, ведется разъяснительная работа.
Супруга Людмила Вацлавовна работает дефектологом, у супругов Пищиков двое детей. Дочь Вероника живет и работает в Белостоке, сын Игнатий - учащийся.
Отец оставил в наследство ветеринарному врачу двухрядную гармонь, освоил данный музыкальный инструмент плюс гитару и Антон Никодимович. На различных торжествах может проявить себя в качестве музыканта.
Любовь к музыке передалась и детям. Дочь Вероника закончила музыкальную школу по классу гитары, имела звание "Голос школы", она - участник многих музыкальных конкурсов, пела в костеле.

Напряженный ритм работы и полная самоотдача - это будни ветеринарных врачей. Будем благодарны им за труд.

 
 
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"Человеческая медицина сохраняет человека, ветеринарная медицина - оберегает челове-чество", - так сказал магистр ветеринарии С.С. Евсеенко. Антон...
 
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