Бобруйская фирма хочет взыскать с компании российского миллиардера Мордашова 850 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 ноября начинаются слушания по делу об исполнении контрактных обязательств: истцом выступает бобруйское ЗАО «ЭнергоРемонтСервис», ответчиком — петербургское ПАО «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова.



Фото: vsrf.ru

Исковые требования связаны с компенсацией простоя в работе белорусских специалистов, которые в 2015 году выполняли пусконаладочные работы двух турбин на Сырдарьинской ГРЭС. Однако из-за несвоевременных поставок оборудования группа сотрудников «ЭнергоРемонтСервиса» несколько недель провела в Узбекистане, ожидая возможности приступить к работе. Расходы на содержание специалистов легли на работодателя, после чего петербургскому предприятию-заказчику был предъявлен иск на сумму в 54,8 млн российских рублей (более 850 тыс. долларов).

Компенсационные выплаты в случае простоя были прописаны в контракте, и поначалу «Силовые машины» не отказывались от своих обязательств, пояснил директор «ЭнергоРемонтСервиса» Михаил Питков. Однако рассчитались с белорусами лишь за выполненную работу по запуску двух турбин.

— Я неоднократно ездил в Санкт-Петербург на переговоры, этот вопрос был решен, но потом в «Силовых машинах» сменилось руководство, началась волокита.

По его словам, в переговорах прошло почти четыре года, и все это время заказчик обещал рассчитаться. Несмотря на то, что «Силовые машины» — крупное предприятие, с которым у бобруйчан намечалось долгосрочное сотрудничество, в августе 2019-го «ЭнергоРемонтСервис» обратился в Арбитражный суд по месту регистрации ответчика.



Фото: Reuters

В пресс-службе «Силовых машин» отказались комментировать TUT.BY ситуацию по телефону. Однако известно, что 2 сентября компания направила в суд отзыв на исковое заявление, в котором считает требования белорусской стороны несостоятельными.

Юрист «ЭнергоРемонтСервиса» Павел Дубовик уверен: исковые требования к ПАО «Силовые машины» обоснованны.

— Речь идет не только о зарплатах высококлассным специалистам, которые сидели без работы. Речь идет об упущенной выгоде предприятия, ведь все это время мы могли бы работать на других объектах.

Для бобруйского предприятия это уже не первое судебное разбирательство с россиянами. В марте этого года «ЭнергоРемонтСервис» выиграл процесс в Арбитражном суде Ярославской области, ответчиками по которому проходили ОАО «Реминдустрия» и АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Иск был полностью удовлетворен на сумму более 320 тыс. долларов. Это, по словам Михаила Питкова, — недостающая часть оплаты за работы по реконструкции установки на рязанском НПК вместе с компенсацией.

— Заказчиком выступала компания «Роснефть». Договор был на 2 млн долларов, по факту мы сделали работу примерно за 1,4 млн, то есть, сэкономили «Реминдустрии», которая нас нанимала, около 600 тыс. долларов. Но полностью с нами не рассчитались.

После того как стало ясно, что, кроме предоплаты, бобруйское предприятие ничего не получит, белорусы решили судиться.

— Шансов выиграть суд был примерно один процент. Процесс длился около года, назначали пять или шесть экспертиз, — вспоминает директор «ЭнергоРемонтСервиса». — В итоге мы отсудили эти деньги, но… вряд ли что-то получим. Пока длился суд, «Реминдустрию» признали банкротом.

Павел Дубовик, представлявший интересы «ЭнергоРемонтСервиса» в этом процессе, говорит, что иностранным контрагентам судиться с российскими компаниями довольно сложно. А в делах о банкротстве, несмотря на внешнеэкономическую деятельность, иностранцы не попадают в число первоочередных должников и вряд ли могут рассчитывать на удовлетворение своих требований.

Такое крупное предприятие как «Силовые машины», говорит юрист, вряд ли станет использовать подобную схему уклонения от обязательств — поэтому шансы выиграть суд, хоть и небольшие, но есть.

А вот вопрос сотрудничества с российскими компаниями для «ЭнергоРемонтСервиса» остается открытым.

— Раньше мы постоянно работали с Россией, но в последние годы из-за проблем с расчетами перестали туда ездить. Предложения по-прежнему есть, но пока мы от них отказываемся, — говорит директор Михаил Питков.

«Силовые машины» — крупнейшая российская энергомашиностроительная компания, которая производит турбины для тепловых и атомных электростанций и генераторы для гидравлических, паровых и газовых турбин. В списке Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2018» она заняла 138-е место с капитализаций 68,6 млрд российских рублей (свыше 1 млрд долларов). Компанию контролирует Алексей Мордашов ( занимает 4-ое место в рейтинге богатейших бизнесменов России, его состояние оцениваетсяя в 20,5 млрд долларов). В этом году он решил разделить активы «Силовых машин». Новая структура призвана сделать бизнес «более гибким и оперативным», писал Forbes . Реорганизация произошла фоне санкций США в отношении «Силовых машин». Они были введены после того, как в Крым попали газотурбинные установки, произведенные заводом «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием «Силовых машин» и Siemens. Из-за санкций российская группа компаний столкнулась со сложностями в международных контрактах.