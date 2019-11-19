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Власти волнует, что белорусы летят из Вильнюса и едут за лекарством за рубеж. При чем тут конкуренция?
20.11.2019 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Демонополизация рынков является одним из направлений структурных реформ в белорусской экономики, которые власти обсуждают вместе со Всемирным банком. Сейчас Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вместе с Международной финансовой корпорацией завершают разработку программу развития конкуренции в Беларуси на среднесрочный период. В ходе отраслевой конференции, которая прошла в Минске, TUT.BY попытался выяснить, какие сферы бизнеса ожидают либерализации и какие антимонопольные санкции планируется применять.
На форуме премьер-министр Беларуси Сергей Румас
Демонополизация рынков
Какие рынки государство может покинуть и где два вышеупомянутые условия могут выполняться одновременно?
— Мы не намерены никого насильно выталкивать с рынка. Задача государства — создать равные условия работы для компаний разных форм собственности. Это позволит не только улучшить инвестиционный климат и привлечь инвесторов, но и предоставить новые товары и услуги по привлекательным ценам для обычных людей, — пояснил TUT.BY Сергей Румас. — Например, услуги почтовой связи. Эта сфера утратила признаки естественной монополии. Уже подобные услуги предоставляют различные службы доставки, курьеры и так далее. Здесь должен развиваться конкурентный рынок, приходить инвесторы, создавать новые рабочие места, что повысит качество предоставляемых услуг.
По словам Румаса, в Беларуси государственные и частные компании конкурируют во многих отраслях, например, в телекоме, торговле, банковской сфере.
— Не произошло ничего страшного. Наоборот, создана конкурентная среда. Идет борьба за покупателей, пользователей услуг. Люди получают новые сервисы, цены в результате конкуренции снижаются, — отметил он.
Отвечая на вопрос, целесообразно ли участие государства на рынке розничной торговли, где велика доля магазинов того же «Белкоопсоюза», Сергей Румас обратил внимание на следующий момент.
— Количество магазинов «Белкоопсоюза» значительно сократилась. Но они выполняют важную социальную функцию, продают продукты питания в деревнях и поселках, где проживает мало людей. Частники в эти регионы не особо хотели заходить, потому что там нет бизнеса. Но государство не может оставить людей без товаров первой необходимости. Чтобы стимулировать торговлю в сельской местности был подготовлен
«Мягкое право» как основной инструмент наказания
За 9 месяцев МАРТ рассмотрел более трех сотен заявлений по вопросам антимонопольного регулирования. В ряде случаев установлены факты нарушения — причем не только бизнесом, но и госорганами.
При этом министерство старается проводить в большей степени профилактическую работу для устранения искажений на рынке и восстановление конкуренции, используя инструменты «мягкого права». Согласно новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности, МАРТ имеет возможность вынести предупреждение и предостережение. С 2018 года вынесено более 60 предупреждений, из них более 40 — госорганам и 20 — хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке. В 80% случаев предписания были исполнены. Антимонопольные расследования по ним прекратились.
В качестве примера глава МАРТ Владимир Колтович привел историю с предписанием администрации Фрунзенского района Минска, которая отказала в размещении аптеки частной компании, ссылаясь на наличие достаточной обеспеченности аптеками жителей микрорайона Каменная Горка. В итоге предупреждение было выполнено. Размещение аптеки согласовали.
Колтович называет развитие конкуренции и демонополизацию рынков важными элементами для развития экономики. Недавно Совет республики одобрил вывод услуг электросвязи и почтовой связи из естественных монополий.
Одна из планируемых новаций — введение
— Это позволит информировать потребителей обо всех изменениях, а также изучать общественное мнение и получать аргументированные замечания и предложения, — считает Колтович.
Форум в Минске посетили антимонопольщики 14 стран. Они вместе с белорусскими чиновниками и бизнесменами среди прочего анализировали зарубежный опыт в части соблюдения конкуренции в розничной торговле и здравоохранении, а также возможность легализации параллельного импорта. Как раз в этих направлениях МАРТ ведет активную работу. Но имеет немало критиков.
Доминирование «Евроторга»
Летом большой резонанс вызвал проект указа «О противодействии монополизации в области торговли». Дело в том, что под ограничения подпадает только один ритейлер, «Евроторг», представители которого
В итоге Общественно-консультативный (экспертный) совет (ОКС) при МАРТ с небольшим замечаниями одобрил проект указа. А вот дальше, казалось, эта история сошла на нет.
Однако, как выяснилось, резких изменений не будет, как минимум, до середины 2020 года. Дело в том, что в настоящее время МАРТ совместно с МФК готовят оценку регулирующего воздействия проекта указа. Это позволит выявить положительные и отрицательные эффекты предполагаемого регулирования. В частности, будет проанализировано влияние на развитие конкуренции на рынке розничных услуг и деятельность производителей и поставщиков товаров.
— Сейчас работают экспертные группы. Весь процесс займет 7−8 месяцев, — сказал TUT.BY глава МАРТ Владимир Колтович.
Снижение цен на лекарства
Чтобы решить задачу доступных цен и широкого ассортимента лекарств, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента была
— Мы провели оценку по 123 лекарственным наименованиям — это 90% общего количества средств, подпадающих под пилотный проект. По основным позициям произошло снижение цен, по отдельным препаратам — до 65%, — сказал первый замглавы МАРТ Иван Вежновец.
Вместе с тем он отметил, что изначально не было подано на регистрацию около 10% препаратов. Но с течением времени все пришли на рынок.
— При расширении данного института необходимо вырабатывать меры по обеспечению населения лекарствами, заменителей которых нет. Если это не обеспечить, то отсутствие хотя бы одного наименования может вести к существенным последствиям, — отметил Вежновец, комментируя возможность расширения референтного ценообразования и на другие лекарственные группы.
Параллельный импорт на двоих
В 2017 году
С одной стороны, параллельный импорт может привести к развитию конкуренции, снижению расход бюджета и цен на ввозимые товары и оборудование. Но с другой — международный принцип исчерпания может снизить инвестиционную привлекательность стран ЕАЭС и качество продукции. Именно на негативные аспекты обращают внимание ряд белорусских бизнес-ассоциаций и госорганов, в частности, Минпром и Госкомитет по науке и технологиям.
Представители Федеральной антимонопольной службы России на конференции в Минске привели несколько примеров, когда следование региональному принципу при закупке медизделий обходилось бюджету очень дорого. ФАС РФ призвала Беларусь поддержать эксперимент для трех категорий продукции и не бояться апокалиптических сценариев, которые рисуют представители бизнеса. По словам российских антимонопольщиков, довольно просто поставить заслон контрафактной продукции и не обидеть инвесторов, которые заинтересованы в локализации производства в странах ЕАЭС.
По информации TUT.BY, сейчас обсуждается возможность легализовать параллельный импорт, если не во всем ЕАЭС (уже возник скепсис в других странах), то в Союзном государстве Беларуси и России.
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Власти волнует, что белорусы летят из Вильнюса и едут за лекарством за рубеж. При чем тут конкуренция?
Демонополизация рынков - одно из направлений структурных реформ, которые власти обсуждают вместе со Всемирным банком. TUT.BY попытался выяснить, какие сферы бизнеса...
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