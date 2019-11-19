Власти волнует, что белорусы летят из Вильнюса и едут за лекарством за рубеж. При чем тут конкуренция?

Источник материала: Tut.by

Демонополизация рынков является одним из направлений структурных реформ в белорусской экономики, которые власти обсуждают вместе со Всемирным банком. Сейчас Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вместе с Международной финансовой корпорацией завершают разработку программу развития конкуренции в Беларуси на среднесрочный период. В ходе отраслевой конференции, которая прошла в Минске, TUT.BY попытался выяснить, какие сферы бизнеса ожидают либерализации и какие антимонопольные санкции планируется применять.





На форуме премьер-министр Беларуси Сергей Румас анонсировал открытие рынков и сохранение участия государства только там, где это экономически целесообразно и обеспечивает экономическую безопасность.

Демонополизация рынков

Какие рынки государство может покинуть и где два вышеупомянутые условия могут выполняться одновременно?

— Мы не намерены никого насильно выталкивать с рынка. Задача государства — создать равные условия работы для компаний разных форм собственности. Это позволит не только улучшить инвестиционный климат и привлечь инвесторов, но и предоставить новые товары и услуги по привлекательным ценам для обычных людей, — пояснил TUT.BY Сергей Румас. — Например, услуги почтовой связи. Эта сфера утратила признаки естественной монополии. Уже подобные услуги предоставляют различные службы доставки, курьеры и так далее. Здесь должен развиваться конкурентный рынок, приходить инвесторы, создавать новые рабочие места, что повысит качество предоставляемых услуг.

По словам Румаса, в Беларуси государственные и частные компании конкурируют во многих отраслях, например, в телекоме, торговле, банковской сфере.

— Не произошло ничего страшного. Наоборот, создана конкурентная среда. Идет борьба за покупателей, пользователей услуг. Люди получают новые сервисы, цены в результате конкуренции снижаются, — отметил он.



Фото: пресс-служба правительства

Отвечая на вопрос, целесообразно ли участие государства на рынке розничной торговли, где велика доля магазинов того же «Белкоопсоюза», Сергей Румас обратил внимание на следующий момент.

— Количество магазинов «Белкоопсоюза» значительно сократилась. Но они выполняют важную социальную функцию, продают продукты питания в деревнях и поселках, где проживает мало людей. Частники в эти регионы не особо хотели заходить, потому что там нет бизнеса. Но государство не может оставить людей без товаров первой необходимости. Чтобы стимулировать торговлю в сельской местности был подготовлен указ № 345 , — пояснил премьер-министр. — Можно рассмотреть другой случай. Пассажирские авиаперевозки в принципе являются конкурентным рынком. Довольно много белорусских граждан [в качестве отправной точки] выбирают Вильнюс или другие города, где летают лоукосты. Это не может нас не беспокоить. Почему мы не можем предложить белорусам такую возможность? С другой стороны, нельзя угробить национального авиаперевозчика, который покупает новые самолеты и таким образом развивается. Надо признать, что «Белавиа» становится гибче и они уже проводят акции и предлагают билеты по очень привлекательным ценам. То есть задача государства — найти тот баланс, который бы позволил удовлетворить интересы потребителей, бизнеса и обеспечить экономическую безопасность государства. При этом антимонопольный орган должен следить за тем, чтобы правила конкуренции не нарушались.

«Мягкое право» как основной инструмент наказания

За 9 месяцев МАРТ рассмотрел более трех сотен заявлений по вопросам антимонопольного регулирования. В ряде случаев установлены факты нарушения — причем не только бизнесом, но и госорганами.



Фото: пресс-служба правительства

При этом министерство старается проводить в большей степени профилактическую работу для устранения искажений на рынке и восстановление конкуренции, используя инструменты «мягкого права». Согласно новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности, МАРТ имеет возможность вынести предупреждение и предостережение. С 2018 года вынесено более 60 предупреждений, из них более 40 — госорганам и 20 — хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке. В 80% случаев предписания были исполнены. Антимонопольные расследования по ним прекратились.

В качестве примера глава МАРТ Владимир Колтович привел историю с предписанием администрации Фрунзенского района Минска, которая отказала в размещении аптеки частной компании, ссылаясь на наличие достаточной обеспеченности аптеками жителей микрорайона Каменная Горка. В итоге предупреждение было выполнено. Размещение аптеки согласовали.

Минтруда выполнило предупреждение МАРТ об обеспечении равного доступа банков к выплате пенсий

Колтович называет развитие конкуренции и демонополизацию рынков важными элементами для развития экономики. Недавно Совет республики одобрил вывод услуг электросвязи и почтовой связи из естественных монополий.

Одна из планируемых новаций — введение института публичных слушаний в работе естественных монополий, в частности, процедуры обсуждения цен и тарифов на их услуги, а также методологии изменений.

— Это позволит информировать потребителей обо всех изменениях, а также изучать общественное мнение и получать аргументированные замечания и предложения, — считает Колтович.

Форум в Минске посетили антимонопольщики 14 стран. Они вместе с белорусскими чиновниками и бизнесменами среди прочего анализировали зарубежный опыт в части соблюдения конкуренции в розничной торговле и здравоохранении, а также возможность легализации параллельного импорта. Как раз в этих направлениях МАРТ ведет активную работу. Но имеет немало критиков.

Доминирование «Евроторга»

Летом большой резонанс вызвал проект указа «О противодействии монополизации в области торговли». Дело в том, что под ограничения подпадает только один ритейлер, «Евроторг», представители которого пригрозили «состоянием турбулентности 19% рынка страны».



Согласно проекта указа, сеть будет признаваться доминирующей, если занимает на рынке продовольственных товаров более 15%. По отношении к ней планируется установить механизм раскрытия информации, что сделает ее работу более публичной. Цель — исключить навязывание невыгодных условий для производителей и поставщиков. Фото: Олег Киндар

В итоге Общественно-консультативный (экспертный) совет (ОКС) при МАРТ с небольшим замечаниями одобрил проект указа. А вот дальше, казалось, эта история сошла на нет.

Однако, как выяснилось, резких изменений не будет, как минимум, до середины 2020 года. Дело в том, что в настоящее время МАРТ совместно с МФК готовят оценку регулирующего воздействия проекта указа. Это позволит выявить положительные и отрицательные эффекты предполагаемого регулирования. В частности, будет проанализировано влияние на развитие конкуренции на рынке розничных услуг и деятельность производителей и поставщиков товаров.

— Сейчас работают экспертные группы. Весь процесс займет 7−8 месяцев, — сказал TUT.BY глава МАРТ Владимир Колтович.

Снижение цен на лекарства

Чтобы решить задачу доступных цен и широкого ассортимента лекарств, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Методика предполагает расчет цен на основе референтного ценообразования, т.е. исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах. Лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекращают обращение в Беларуси.



Фото: Reuters

— Мы провели оценку по 123 лекарственным наименованиям — это 90% общего количества средств, подпадающих под пилотный проект. По основным позициям произошло снижение цен, по отдельным препаратам — до 65%, — сказал первый замглавы МАРТ Иван Вежновец.

Вместе с тем он отметил, что изначально не было подано на регистрацию около 10% препаратов. Но с течением времени все пришли на рынок.

— При расширении данного института необходимо вырабатывать меры по обеспечению населения лекарствами, заменителей которых нет. Если это не обеспечить, то отсутствие хотя бы одного наименования может вести к существенным последствиям, — отметил Вежновец, комментируя возможность расширения референтного ценообразования и на другие лекарственные группы.

Параллельный импорт на двоих

В 2017 году вынашивалась идея разрешить в Евразийском экономическом союзе параллельный импорт лекарств, медизделий и автозапчастей. Сейчас в странах ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз на территорию союза брендированного товара и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС. Чтобы снизить зависимость от импортеров было предложено ввести международный принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, то есть легализовать так называемый параллельный импорт. Однако данный вопрос не получил развития до сих пор.



Фото: dss.ru

С одной стороны, параллельный импорт может привести к развитию конкуренции, снижению расход бюджета и цен на ввозимые товары и оборудование. Но с другой — международный принцип исчерпания может снизить инвестиционную привлекательность стран ЕАЭС и качество продукции. Именно на негативные аспекты обращают внимание ряд белорусских бизнес-ассоциаций и госорганов, в частности, Минпром и Госкомитет по науке и технологиям.

Представители Федеральной антимонопольной службы России на конференции в Минске привели несколько примеров, когда следование региональному принципу при закупке медизделий обходилось бюджету очень дорого. ФАС РФ призвала Беларусь поддержать эксперимент для трех категорий продукции и не бояться апокалиптических сценариев, которые рисуют представители бизнеса. По словам российских антимонопольщиков, довольно просто поставить заслон контрафактной продукции и не обидеть инвесторов, которые заинтересованы в локализации производства в странах ЕАЭС.

По информации TUT.BY, сейчас обсуждается возможность легализовать параллельный импорт, если не во всем ЕАЭС (уже возник скепсис в других странах), то в Союзном государстве Беларуси и России.